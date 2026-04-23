Se revela quién es el «principal candidato» para sustituir a Liam Rosenior como próximo entrenador del Chelsea

La directiva del club admitió errores durante toda la temporada, no solo en el nombramiento de Rosenior. En un comunicado oficial, los Blues anunciaron un periodo de «autorreflexión» para asegurar que el próximo entrenador se ajuste a su modelo.

El periodista Ben Jacobs explicó en X el clima interno y las razones del cambio: «Fuentes cercanas aseguran que varios jugadores veteranos habían perdido la confianza en el entrenador del Chelsea. Se prevé un proceso exhaustivo para encontrar un sustituto, pues el club sabe que hay varios técnicos cualificados disponibles este verano.

La prioridad ahora es la estabilidad y brindar a los jugadores el mejor entorno para cerrar la temporada con fuerza. Los jugadores y el cuerpo técnico fueron informados antes del anuncio. La decisión la tomó el equipo directivo del club.

«Fuentes cercanas afirman que se han tomado decisiones erróneas toda la temporada y que ahora se aprende de los errores para contratar un nuevo entrenador».