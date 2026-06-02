Sin embargo, han surgido algunas pequeñas preocupaciones sobre el estado físico del delantero de cara a los próximos partidos. Los aficionados se llevaron un gran susto en mayo, cuando tuvo que ser sustituido durante la emocionante victoria por 6-4 del Inter Miami sobre el Philadelphia Union. Tras el partido, el club reveló que su jugador estrella había solicitado expresamente ser sustituido tras sufrir «fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo».

El entrenador Lionel Scaloni afirmó que los informes médicos no eran «demasiado malos», pero el cuerpo técnico prefirió la cautela. Por ello, el veterano delantero se entrenó por separado el lunes para llegar en óptimas condiciones a los próximos desafíos.