Se revela la fecha de apertura de la nueva tribuna Kop del Wrexham, y Rob Mac y Ryan Reynolds hacen una emocionante predicción para los Red Dragons, que aspiran a la Premier League

Los nuevos planes para la grada Kop son más ambiciosos que los originales. El club solicitó el verano pasado ampliarla en 2.250 asientos, hasta llegar a 7.750.

Al concluir las obras, el histórico Racecourse Ground volverá a ser un estadio de cuatro gradas con más de 18 000 asientos.

Reynolds elogió la tenacidad de su socio ante los obstáculos logísticos que ralentizaron la obra y afirmó: «Este hombre hace que las cosas sucedan. Si le dices a Rob algo imposible, se le dilatan las pupilas y algo clic hace en su interior». Ese impulso resulta esencial mientras el club inicia su camino en la EFL con la Premier League como objetivo final, aunque lejano.