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Se revela el salario récord de Lionel Messi en la MLS, mientras Son Heung-Min queda lejos del astro del Inter de Miami
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Miami lidera la lista de salarios
Como era de esperar, el gasto de Miami superó al de muchos clubes de la MLS. El equipo tiene a tres de los mejor pagados de la liga, incluido el nuevo jugador designado Germán Berterame, quien cobra 3,8 millones de dólares tras llegar de la Liga MX. La masa salarial de los Herons alcanza los 54,6 millones de dólares, unos 20 millones más que la del LAFC, segundo equipo que más gasta.
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También participan otros grandes nombres
Son, delantero del LAFC, fue el segundo jugador mejor pagado de la liga, según la MLSPA. Este año ganará algo más de 11 millones de dólares. De Paul ingresará 9,7 millones y Lozano, algo más de 9 millones.
Les siguen Miguel Almirón (Atlanta, 7,8 M$), Emil Forsberg (New York Red Bulls, 6,0 M$) y Sam Surridge (Nashville, 5,9 M$). Riqui Puig (LA Galaxy) percibirá 5,8 M$ pese a perderse la temporada por una segunda operación de ligamento cruzado anterior.
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Filadelfia, a la cola de la lista de gasto
Sin embargo, algunos clubes gastaron mucho menos. El Philadelphia Union, siempre austero, cerró con el gasto más bajo: 11,7 millones de dólares. Sporting Kansas City (12,4 millones), CF Montreal (13,4 millones) y Orlando City (13,7 millones) tampoco invirtieron mucho; este último podría cambiar con la llegada de Antoine Griezmann como jugador designado.
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Una ambición innegable
Sin embargo, algunos clubes gastaron mucho más. Los Vancouver Whitecaps, habitualmente austeros, entraron en el top 5 gracias al generoso salario de la leyenda alemana Thomas Müller. El Atlanta United también invirtió fuerte y tiene una masa salarial de 27,9 millones de dólares, de los cuales unos 7 millones van a Almirón.