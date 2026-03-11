Se revela el asombroso coste del desastroso paso de Jadon Sancho por el Manchester United, mientras el polémico extremo se acerca a su salida del club

El Manchester United parece dispuesto a desentenderse por completo de la situación, aunque eso signifique perder al jugador sin obtener nada a cambio. El club tiene una opción de prórroga de 12 meses en su contrato, pero, según se informa, la directiva ha decidido no ejercerla. La principal motivación de INEOS es eliminar su enorme salario de las cuentas este verano para crear espacio en el presupuesto para nuevas incorporaciones.

A menos que se produzca un milagroso cambio de rumbo, Sancho está destinado a abandonar Old Trafford como un fracaso que ha marcado una época. Aunque el United ha conseguido recuperar pequeñas cantidades gracias a los derechos de cesión del Chelsea y el Villa, la pérdida neta total con el jugador es enorme. De ser el rostro de una nueva generación en el United a convertirse en un jugador al que se le permitirá marcharse con la carta blanca, el declive de Sancho sirve como advertencia de lo que puede pasar cuando se ficha a un jugador por mucho dinero y las cosas salen mal.