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Se revela cuánto pagó el Real Madrid para liberar a José Mourinho de su contrato con el Benfica tras activar su cláusula de rescisión
El Real Madrid activa la cláusula de rescisión del Benfica
El Real Madrid ha allanado el camino para el regreso de Mourinho al pagar al Benfica los 3 millones de euros de su cláusula de rescisión el lunes 18 de mayo, según Sky Sport Italia.
Así, Florentino Pérez avanza en su plan de repatriar al “Special One”. Mourinho ya puede cerrar su regreso al club donde triunfó entre 2010 y 2013, conquistando Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.
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Hay una oferta de dos años sobre la mesa.
Las negociaciones entre el club y el representante de Mourinho, Jorge Mendes, han avanzado rápido en los últimos días. Aunque el técnico insinuó que probablemente se quedaría en Portugal, la oportunidad de liderar la reconstrucción del Bernabéu fue irrésistible.
Según informes, ya hay un acuerdo verbal para que firme un contrato de dos años y asuma el cargo al final de esta temporada.
El técnico se pronunció: «Aún no he tenido noticias del Real Madrid, pero ninguno de nosotros es ingenuo, y hay conversaciones entre Jorge [Mendes], el presidente y la directiva del club. Hablaré personalmente con el Real Madrid la semana que viene y entonces tomaré una decisión. Hasta ahora, solo ha habido conversaciones entre el Real Madrid y Jorge Mendes, no conmigo».
Pérez fija la fecha del anuncio
Pérez quiere actuar rápido tras una temporada sin títulos en la que el Madrid quedó segundo, por detrás del Barcelona.
Según informes, el club ya preparó un calendario interno para presentarlo como nuevo entrenador una vez que termine la temporada nacional.
El anuncio se haría el domingo o lunes, justo después del último partido liguero del Madrid contra el Athletic de Bilbao. Pérez confía en que el carácter disciplinario de Mourinho sea clave para recuperar la mentalidad ganadora del vestuario.
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Repercusiones de las próximas elecciones
El nombramiento llega en un momento delicado para el club, pues Pérez ha convocado elecciones presidenciales. Los candidatos tienen hasta el 23 de mayo para presentarse, y aunque se espera que Pérez gane, ha valorado un cambio en la dirección.
Se incluiría una cláusula en su contrato para proteger al club y a un eventual nuevo presidente, aunque Pérez sigue impulsando el acuerdo.
Mourinho sustituiría a Álvaro Arbeloa y ya analiza cómo mejorar la preparación física y la rotación del plantel para reducir las lesiones.