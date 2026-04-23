Se revela cuánto cobrará Liam Rosenior tras su despido, pues el Chelsea incluyó una astuta «cláusula de rescisión» para evitar una enorme factura de 24 millones de libras

La directiva del Chelsea destituyó a Rosenior el miércoles tras cinco derrotas consecutivas en la Premier League sin marcar. La goleada por 3-0 en Brighton fue la gota que colmó el vaso, dejando al club octavo y en crisis de identidad. Rosenior perdió 10 de los 23 partidos que dirigió, convirtiéndose en el entrenador del Chelsea que más rápido llegó a esa cifra de derrotas desde que Glenn Hoddle sumara 10 en solo 20 encuentros en noviembre de 1993.



