Según el Corriere dello Sport, Lukaku, a través de su agente, ha anunciado que el lunes volverá al centro de entrenamiento del Nápoles en Castel Volturno. Así concluye un enfrentamiento de un mes que empezó cuando el delantero no se presentó tras el parón internacional de marzo. El exjugador del Manchester United y del Chelsea no se ha reunido en persona con el entrenador Antonio Conte desde la victoria 1-0 sobre el Cagliari el 20 de marzo.

Su regreso llega en un momento crítico: al Napoli solo le quedan cinco jornadas en la Serie A 2025-26. Una lesión en el tendón de la corva sufrida en la pretemporada le ha limitado a solo 64 minutos en siete partidos como suplente, forzando a Conte a buscar alternativas en un ataque que aún busca su mejor versión.







