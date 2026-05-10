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¿Se reunirán Mason Greenwood y Roberto De Zerbi en el Tottenham? Los rumores de la Premier League indican que las «crecientes tensiones» empujan al exdelantero del Manchester United a dejar el Marsella
Aumenta la tensión en el Velódromo
A pesar de su éxito en la Ligue 1, la etapa de Greenwood en Marsella toca a su fin. Según TeamTalk, las «crecientes fricciones» con el entrenador Habib Beye hacen inevitable su salida este verano.
El delantero, de 24 años, ha recibido creciente escrutinio interno y externo. La leyenda del club, Christophe Dugarry, afirmó que no debería volver a vestir la camiseta tras su bajón de forma. Aunque sus números en el campo siguen siendo buenos, se duda sobre su compromiso en los entrenamientos, lo que lleva al club a valorar su venta en el próximo mercado.
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Se descarta el derbi del norte de Londres
Tras el nombramiento de De Zerbi, exentrenador del Marsella, los rumores apuntaron al Tottenham. Aunque el italiano defendió a Greenwood en Francia, un reencuentro en Londres parece improbable.
En febrero de 2023 se retiraron los cargos contra el delantero por intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo, y agresión con lesiones físicas. La Asociación de Aficionados del Tottenham y Proud Lilywhites ya mostraron preocupación por el fichaje de De Zerbi debido a su defensa del jugador, así que cualquier intento de incorporar a Greenwood provocaría una fuerte reacción negativa. Según TeamTalk, el traspaso no es viable: el delantero sigue fuera del alcance de la Premier League y los Spurs no lo consideran.
La Juventus y el Atlético de Madrid están al acecho.
Aunque su regreso a la Premier League parece imposible, Greenwood tiene pretendientes de élite en Europa. Juventus y Atlético de Madrid siguen interesados en el delantero, a quien ven como un rematador letal que puede reforzar sus ataques. Para la Juventus, su fichaje formaría parte de una reestructuración más amplia de la plantilla.
Según medios italianos, la ‘Vecchia Signora’ reactiva su interés y busca fondos vendiendo otros jugadores a la Premier para pagar la transferencia.
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Repercusiones económicas para el Manchester United
El Marsella pagó algo más de 25 millones de libras (34 millones de dólares) por Greenwood, fichado del Manchester United, y este verano buscará una buena plusvalía. Un acuerdo cercano a los 50 millones de euros (43 millones de libras o 59 millones de dólares) representaría una buena plusvalía para el club francés, aunque no serán los únicos beneficiados: el United incluyó una sustancial cláusula de reventa que reportará un ingreso extra a los Red Devils.
Como el club probablemente no jugará la Champions la próxima temporada, necesita equilibrar sus cuentas. Vender a su estrella aportaría el capital para reconstruir el equipo bajo Beye y cerraría el turbulento capítulo que ha marcado la segunda parte de esta campaña.