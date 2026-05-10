¿Se reunirán Mason Greenwood y Roberto De Zerbi en el Tottenham? Los rumores de la Premier League indican que las «crecientes tensiones» empujan al exdelantero del Manchester United a dejar el Marsella

A pesar de su éxito en la Ligue 1, la etapa de Greenwood en Marsella toca a su fin. Según TeamTalk, las «crecientes fricciones» con el entrenador Habib Beye hacen inevitable su salida este verano.

El delantero, de 24 años, ha recibido creciente escrutinio interno y externo. La leyenda del club, Christophe Dugarry, afirmó que no debería volver a vestir la camiseta tras su bajón de forma. Aunque sus números en el campo siguen siendo buenos, se duda sobre su compromiso en los entrenamientos, lo que lleva al club a valorar su venta en el próximo mercado.