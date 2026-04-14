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Se recomienda al Chelsea fichar a tres nuevos jugadores en posiciones clave, mientras Marcel Desailly pide a la directiva que deje de contratar jóvenes
Maresca se llevó los trofeos mientras se cuestionan las decisiones de Rosenior
Bajo el mandato de Todd Boehly en el oeste de Londres, el Chelsea ha invertido fuertes sumas en fichajes de gran envergadura para ser competitivo a largo plazo, no de forma inmediata.
La estrategia dio frutos en la 2024-25, cuando Enzo Maresca ganó la Conference League y la Copa Mundial de Clubes, además de clasificar a la Champions. Sin embargo, esta temporada el equipo ha perdido impulso.
Están en semifinales de la FA Cup, donde enfrentarán al Leeds en Wembley, pero Liam Rosenior ya cayó en las semifinales de la Carabao Cup y en cuartos de la Champions, lo que pone en duda su futuro tras solo 21 partidos al mando.
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¿En qué posiciones debe reforzarse el Chelsea en el próximo mercado de fichajes?
El ex capitán del Chelsea, Desailly, quien jugó en Stamford Bridge entre 1998 y 2004, cree que el club debe cambiar su estrategia de fichajes. En declaraciones exclusivas a GOAL, cortesía de talkSPORT Bet Online Slots, el campeón del mundo francés respondió así cuando se le preguntó cómo y en qué aspectos debe mejorar el Chelsea: «Más que el portero, en primer lugar tienen que fichar, si es nuevo, a un portero con experiencia que transmita confianza; necesitamos confianza.
Necesitan también un central y un delantero experimentados que ayuden a Enzo Fernández, que para mí es el único con rodaje en la plantilla. Reece James está bien, pero es irregular.
La temporada pasada fue increíble, pero necesitan cuatro jugadores con experiencia para equilibrar a los jóvenes talentosos como Neto o Estevao. Da igual si Palmer se queda o se va, lo importante es que no haya dudas. ¿Quién los rodea? No son líderes naturales.
En el fútbol moderno se requieren cinco o seis años de experiencia en la Premier; ellos aún no los tienen. Caicedo brilló la temporada pasada, pero ahora decae porque Fernández no está a su lado. James a veces recula al medio, pero luego avanza, así que Caicedo se queda solo.
Hay que rodear cada línea con jugadores experimentados para dar al entrenador más opciones tácticas; ahora solo tiene jóvenes.
Se insta al Chelsea a cambiar su estrategia de fichajes
Desailly, sobre la revisión del Chelsea en la formación de su plantilla, afirmó: «Hace cuatro años el plan era fichar jóvenes para que Pochettino los formara, aunque a un alto coste. No les importa, pues su valor crecerá con el éxito.
La temporada pasada confirmaba que no iban desencaminados, pese a quienes los tachaban de locos por pagar tanto. Sin embargo, luego llegaron los problemas.
Ahora han errado al creer que podían mantener ese nivel de talento joven. No basta».
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Calendario del Chelsea 2025-26: próximo partido, gran duelo contra el Manchester United.
El Chelsea, que ha invertido miles de millones de libras en la plantilla actual —y en algunos jugadores ya traspasados—, vuelve a la acción el sábado ante el Manchester United. Ganar es clave para que Rosenior logre la clasificación a la Liga de Campeones, acalle a sus detractores y pueda fichar más en verano de 2026.