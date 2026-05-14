La posición de delantero es uno de los pocos puntos débiles del PSG, que el miércoles volvió a proclamarse campeón de Francia. Ousmane Dembélé, más cómodo en las bandas, suele actuar como delantero centro bajo las órdenes de Luis Enrique y lo hace con acierto. El exjugador del BVB ha sido clave en la clasificación para la final de la Liga de Campeones y es el actual Balón de Oro. Sin embargo, las alternativas son limitadas.

Gonçalo Ramos, fichado en 2024 al Benfica por 65 millones, no ha cumplido las expectativas y suele quedarse en el banquillo en los partidos clave. Lo mismo ocurrió con Randal Kolo Muani, llegado en 2023 del Eintracht por 95 millones y ya cedido dos veces. Tras un año en la Juventus, ahora lucha con el Tottenham por evitar el descenso en la Premier. Ambos están en venta.

Álvarez, por su parte, brilla de nuevo en el Atlético: 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos. Su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros, y su contrato, hasta 2029, lo sitúa como opción costosa para cualquier traspaso.