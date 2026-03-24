¿Se quedará o se irá? Nico Schlotterbeck aún no ha dado una respuesta «definitiva» a la oferta de contrato del Borussia Dortmund, en medio de informaciones contradictorias sobre el futuro del defensa estrella

Schlotterbeck se ha consolidado como una de las figuras más fiables de la zaga del Borussia Dortmund, pero actualmente se debate acaloradamente si seguirá siendo el pilar de la defensa del BVB en los próximos años.

Las especulaciones han alcanzado su punto álgido tras la noticia publicada por Bild de que se había producido un avance en las negociaciones entre el jugador y el club.

Sin embargo, a pesar del optimismo que rodea a un posible acuerdo, informes posteriores afirman que la respuesta «decisiva» por parte del jugador sigue pendiente. Los responsables del Dortmund están deseosos de conseguir la firma del jugador de 26 años para alejar el interés del extranjero, pero la falta de una luz verde definitiva ha dejado a los aficionados y a las partes interesadas a la espera de una aclaración.



