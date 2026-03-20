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¿Se quedará Mikey Moore en el Rangers? Una exestrella de la selección escocesa explica por qué la lucha por evitar el descenso del Tottenham y el próximo entrenador del club decidirán el futuro de esta joven promesa
Moore hizo historia con su club de origen, el Tottenham
Moore ha dado el salto al primer equipo en el norte de Londres, con 21 partidos oficiales disputados con los Spurs. Marcó su primer gol en un encuentro de la Europa League contra el Elfsborg en enero de 2025, convirtiéndose en el goleador más joven de Inglaterra en una gran competición europea con 17 años y 172 días.
No llegó a salir del banquillo en la final en la que el Tottenham se alzó con ese título continental la temporada pasada, poniendo fin a una espera de 17 años para conseguir un título importante, pero se le permitió desplegar sus alas durante el verano de 2025 al fichar por el Glasgow.
La regularidad en el Rangers le ha sentado bien a Moore, que ha marcado cinco goles en 38 partidos en todas las competiciones, y aún queda mucho por ver de un jugador cuyo potencial nunca ha estado en duda.
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¿Qué hace que Moore, la joven promesa, sea tan especial?
El exdelantero del Celtic Gray, en declaraciones exclusivas a BetSelect.co.uk, explicó a GOAL qué hace especial a Moore y por qué los grandes de la Premiership escocesa estarán deseosos de retenerlo: «Es fantástico. Sé que allí lo adoran, y ha tenido un gran impacto en el club gracias a su talento.
¿Me ha sorprendido? Lo vi jugar un poco, obviamente, en el Tottenham. Un poco, pero no mucho, si te soy totalmente sincero. No mucho, así que no sabía muy bien qué esperar, pero creo que ha estado brillante.
«Ha sido un gran acuerdo de cesión. Por desgracia, solo es un acuerdo de cesión. Creo que si yo fuera el Tottenham, y viera la situación del club en este momento, si descienden —y existe la posibilidad de que lo hagan, independientemente de si se salvan por los pelos—, ¿es él el tipo de jugador que querrían recuperar con 18 años? ¿Podrían decir: “Bueno, tienes 18 años, así que te dejaremos allí si quieres quedarte, si te gusta, te dejaremos allí un año más”?
«Creo que depende mucho de Mikey Moore y del entrenador que tengan, de quién contraten. Porque el entrenador podría pensar: “No, quiero que siga progresando, puede quedarse un año más en el Rangers”. O podría decir: “No, necesito ese talento ahora, voy a utilizarlo, voy a sacarle partido”.
«Si va a traerlo de vuelta y no va a alinearlo, ¿qué sentido tiene? Es un desperdicio. Así que creo que el nombramiento del nuevo entrenador en el Tottenham es un factor clave para que Mikey Moore se quede en Ibrox o no. Obviamente, desde mi punto de vista, espero que se quede».
¿Podría el Rangers llegar a un acuerdo para prolongar la cesión de Moore?
Ya hay ejemplos anteriores de cesiones del Old Firm a jugadores de la Premier League, y Gray añade que Moore podría seguir ese camino: «Podría hacerlo, de nuevo, si tiene paciencia. Solo tiene 18 años, así que tiene todo el tiempo del mundo. Muchísimo. Y si le ha gustado Glasgow, si le ha gustado el Rangers, no veo por qué no iba a jugar en un club tan grande como ese. Y si eso le permite disputar competiciones europeas de alguna forma, entonces podría decir: “¿Sabes qué? Sí, esto forma parte de mi formación, estoy aprendiendo mucho y he aprendido mucho”.
«Y creo que Danny Rohl también aprendería de eso. Creo que sería un buen entrenador para él durante otros 12 meses. Así que, en general, tengo esperanzas, pero creo que todo depende del nuevo entrenador del Tottenham».
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¿Hasta cuándo dura el contrato de Moore con el Tottenham?
Igor Tudor está al frente del Tottenham de forma provisional, pero será sustituido por un entrenador titular en verano. El nuevo responsable del equipo podría decidir que Moore tiene un papel que desempeñar en sus planes, ya que el creativo extremo ha demostrado que la presión no le afecta.
Gray continuó hablando de cómo las experiencias en Ibrox le han servido de gran ayuda a Moore: «Lo que esto demuestra es: ¿eres capaz de manejarlo? Lo que le muestra a la gente que te observa es: ¿se derrumbó y se vino abajo cuando jugó contra el Celtic, en estos partidos importantes? No, no lo hizo. Se mantuvo firme, dio la talla y rindió. Así que eso es una gran baza cuando eres joven. Y la gente se dará cuenta de ello, eso es una certeza absoluta».
El Tottenham tiene a Moore bajo contrato hasta 2030, y su futuro a largo plazo está en la capital inglesa. Se espera que en algún momento ocupe un puesto de titular en su club de origen, pero otra temporada en Ibrox podría resultar la mejor opción para todas las partes implicadas.
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