¿Se quedará Mikel Arteta en el Arsenal? Últimas noticias sobre el futuro del entrenador de los Gunners

El Arsenal prepara un nuevo y lucrativo contrato para Arteta tras llevar al club a su primer título de la Premier League desde 2004. La directiva lo ve como la piedra angular del proyecto y quiere asegurar su futuro antes del verano.

Según TEAMtalk, ya han mantenido reuniones internas con el director deportivo, Andrea Berta, y la propiedad. Con la plantilla alineada y el club en alza, los Gunners priorizan la estabilidad en el banquillo.