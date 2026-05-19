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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

¿Se queda o se va? Pep Guardiola evita hablar de su futuro en el Manchester City pese a los rumores de salida, pero admite que debe tomar una «decisión» tras quedarse sin el título de la Premier League

P. Guardiola
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Premier League
Bournemouth vs Manchester City

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha anunciado que decidirá su futuro en el Etihad Stadium al final de la temporada. Tras perder la Premier League por un empate que benefició al Arsenal, el entrenador se mantiene reservado sobre sus planes, pero asegura ser el hombre más feliz por seguir al frente del club.

  • Guardiola se pronuncia sobre los rumores de su salida

    Guardiola, en declaraciones a Sky Sports, respondió a los rumores sobre su futuro tras el 1-1 del Manchester City contra el Bournemouth, resultado que acabó con las opciones de título del equipo. El empate dejó al City con 78 puntos, por lo que el Arsenal, con 82, se aseguró el título antes de la última jornada. El técnico de 55 años, con seis ligas en su palmarés, aclaró su situación contractual. «Tengo un año más de contrato. Aún debo hablar con el presidente, los jugadores y el cuerpo técnico. Ahora solo pienso en llevar al equipo lo más alto posible y eso es lo que hemos hecho», explicó.

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    Reuniones previstas con el presidente

    Guardiola subrayó que hablar de su futuro en plena competición afecta al equipo y anunció que habrá una reunión formal al final de la temporada. «Quedo un año de contrato, y por mi experiencia, cualquier anuncio durante la competición resulta muy negativo», afirmó. Añadió: «Y, como comprenderás, primero debo hablar con mi presidente [Khaldoon Al Mubarak], porque acordamos que, al terminar la temporada, nos sentaremos y hablaremos. Es sencillo: luego tomaremos la decisión».

  • Alegría en el City y elogios del Arsenal

    Pese a perder el título, el técnico catalán felicitó con elegancia al Arsenal de Mikel Arteta y mostró su cariño al City: «En nombre del Manchester City y de mi equipo, enhorabuena al Arsenal, a Mikel, a su cuerpo técnico, al personal de apoyo, a todos los jugadores y a la afición: ¡se lo merecen!». Sobre su vínculo con el club de Mánchester, añadió: «¡Soy el hombre más feliz del planeta por estar aquí! ¡Este club es extraordinario! La temporada ha terminado. Queríamos llegar al último partido con nuestros aficionados en la lucha por el título, pero vendrán porque en diez temporadas han vivido muchos momentos grandes».

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    ¿La despedida definitiva contra el Aston Villa?

    El Manchester City recibe al Aston Villa este domingo en una emotiva despedida de Guardiola. Con rumores que señalan a Enzo Maresca como sucesor, el City busca cerrar su temporada en casa antes de un verano de cambios.

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