¿Podría el Rangers repetir la fórmula, pese a que en octubre fichó al exentrenador del Sheffield Wednesday, Rohl, tras el desastroso paso de 17 partidos de Russell Martin?

Al preguntárselo a Hutton, exdefensa de los Gers —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con casino zonder cruks— respondió: «El Celtic, por supuesto, al 100 %. Necesitan a alguien ya, porque allí se está reconstruyendo. Cuanto antes contraten al técnico, antes podrán fichar a los jugadores que busca, de acuerdo con su filosofía y plan de futuro.

«Creo que el Rangers mantendrá a Danny Rohl. El presidente, Andrew Cavenagh, ya declaró que es el hombre para el futuro y estoy de acuerdo.

«Honestamente, heredó un desastre tras Russell Martin. Sacó todo lo posible del plantel, pero no alcanzó. Falta la mentalidad para cruzar la línea de meta.

«Lo bueno es que en enero fichó líderes y experiencia, y eso impulsó al equipo. Si mantiene esa visión, será positivo para el mercado de verano.

Por eso, sin duda, creo que merece iniciar la temporada con el mercado abierto, hacer una pretemporada completa y partir de ahí. Confío en él».