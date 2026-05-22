Según el diario belgaHet Laatste Nieuws, el joven de 17 años Nathan De Cat dejará el RSC Anderlecht este verano y, en las últimas semanas, ha visitado varios clubes de la Bundesliga, incluido el Borussia Dortmund.
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Se puede fichar por 25 millones de euros: al parecer, el BVB está trabajando en un fichaje sensacional, pero tiene mucha competencia
De Cat quiere decidir pronto su próximo club. Además del BVB, ha mantenido reuniones con RB Leipzig y Bayer Leverkusen sobre su proyecto deportivo.
El Bayern también se ha interesado, pero, según HLN, el salto aún le resulta demasiado grande.
Su salida del club que lo formó se confirmó el jueves: no fue convocado al Mundial pese a su gran temporada en el Anderlecht. Tras la victoria 3-1 sobre el St. Truiden, De Cat cruzó en chanclas el césped del Lotto Park y lloró, consciente de que podría ser su último partido en casa con el RSC.
Anderlecht, resignado, pide al menos 25 millones de euros por su traspaso, una cifra elevada para un contrato que vence en 2027.
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El BVB busca un nuevo mediocampista defensivo: Eichhorn, muy cotizado en el FC Bayern
De Cat no debutó con el primer equipo del Anderlecht hasta los playoffs del curso pasado, pero este año se ha consolidado como titular: ha jugado 45 partidos, marcado tres goles y dado cinco asistencias.
El BVB busca un centrocampista defensivo y, aunque su prioridad era Kennet Eichhorn (16 años, Hertha BSC), las negociaciones podrían complicarse.
A diferencia de De Cat, su fichaje no requeriría grandes negociaciones con el Hertha, pues cuenta con una cláusula de rescisión de entre diez y doce millones de euros. Sin embargo, el BVB exploraría alternativas con más intensidad debido al interés persistente del FC Bayern en Eichhorn.
El director deportivo del Bayern, Max Eberl, confirmó el viernes el interés en Eichhorn: «Si ves a Kenny Eichhorn y el Bayern no se interesa, no estaríamos haciendo nuestro trabajo. Ahora debemos ver si encaja y cuáles son sus expectativas y las de su agente. Que se concrete es otra cuestión».
Kennet Eichhorn y Nathan De Cat, candidatos del BVB: datos de rendimiento y estadísticas.
Jugadores Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Minutos jugados Nathan De Cat 45 3 5 10 3.365 Kennet Eichhorn 20 2 - 7 1.358