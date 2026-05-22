Se puede fichar por 25 millones de euros: al parecer, el BVB está trabajando en un fichaje sensacional, pero tiene mucha competencia

De Cat quiere decidir pronto su próximo club. Además del BVB, ha mantenido reuniones con RB Leipzig y Bayer Leverkusen sobre su proyecto deportivo.

El Bayern también se ha interesado, pero, según HLN, el salto aún le resulta demasiado grande.

Su salida del club que lo formó se confirmó el jueves: no fue convocado al Mundial pese a su gran temporada en el Anderlecht. Tras la victoria 3-1 sobre el St. Truiden, De Cat cruzó en chanclas el césped del Lotto Park y lloró, consciente de que podría ser su último partido en casa con el RSC.

Anderlecht, resignado, pide al menos 25 millones de euros por su traspaso, una cifra elevada para un contrato que vence en 2027.