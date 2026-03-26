Según informa el diario italiano Gazzetta dello Sport, el exdelantero del Eintracht de Fráncfort estaría barajando la posibilidad de volver a la Juventus de Turín, equipo al que ya fue cedido entre enero y julio de 2025.
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¿Se producirá un intercambio espectacular? El jugador de 95 millones de euros parece decidido a cambiar de equipo
Sin embargo, para poder financiar el fichaje de Kolo Muani, la «Vieja Señora» tendría que generar primero ingresos por traspasos. El periódico especula con que, por eso, podría producirse un intercambio: Kolo Muani a Turín y, a cambio, el delantero de la Juve Jonathan David al París Saint-Germain.
Al parecer, Kolo Muani ya ha dado el sí a un traspaso al campeón italiano, lo cual no es ninguna sorpresa. La mejor etapa de su carrera, con diferencia, desde que dejó el Eintracht de Fráncfort la vivió durante los seis meses que vistió la camiseta de los bianconeri. En 22 partidos en todas las competiciones, marcó diez goles y, además, dio tres asistencias.
Kolo Muani ficha por el PSG procedente del Eintracht de Fráncfort por 95 millones de euros
En el verano de 2023, el francés de 27 años fichó por el París Saint-Germain procedente del SGE por 95 millones de euros, pero no estuvo a la altura de las altas expectativas depositadas en él. Tras un año y medio, fue cedido a la Juventus de la Serie A, y posteriormente se produjo otra cesión al Tottenham Hotspur.
En Londres, Kolo Muani no acaba de encontrar su mejor forma. Aunque disfruta de minutos de juego regulares en los Spurs, sus números dejan mucho que desear. Apenas ha sumado un gol y una asistencia en 23 partidos de la Premier League. En París, aún tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2028.
Randal Kolo Muani: sus estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso
Partidos
Goles
Asistencias
Minutos jugados
Premier League
23
1
1
1.235
Liga de Campeones
9
4
2
450
Copa de Inglaterra
1
0
1
59
Copa de la Liga
1
0
0
25