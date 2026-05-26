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Nottingham Forest FC v Fenerbahce SK - UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

¡Se prevé una cifra récord! Elliot Anderson superará los 105 millones de libras de Declan Rice como jugador británico, mientras se revelan los protagonistas de la pugna por su fichaje entre el Manchester City y el Manchester United

E. Anderson
Manchester City
Manchester United
Nottingham Forest
Fichajes
D. Rice
Arsenal
Premier League

El Manchester City lidera la pugna sobre el United por fichar al centrocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson. El traspaso podría superar los 105 millones de libras (141 millones de dólares) que el Arsenal pagó por Declan Rice y establecer un nuevo récord británico. Con un Mundial a la vista, el Forest se prepara para perderlo este verano pese a querer retenerlo.

  • El City lidera la puja por la estrella del Forest

    El Manchester City lidera la carrera por fichar a Anderson, centrocampista del Nottingham Forest que prefiere recalar en el Etihad Stadium antes que en el Manchester United. Según la BBC, crecen las expectativas de que el jugador de 23 años deje el City Ground este verano. El United no quiere pagar de más ni alargar las negociaciones. Aún no hay acuerdo entre los clubes, pues difieren en la valoración del jugador. Anderson, con contrato hasta 2029, ha jugado 50 partidos esta temporada, sumando 4.168 minutos y cuatro goles. Tras el 1-1 ante el Bournemouth, recibió una ovación de pie.

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    Batiendo el récord de traspasos en el fútbol británico

    El traspaso podría batir el récord británico y superar los 105 millones de libras que el Arsenal pagó al West Ham por Rice. En el Forest dan por hecho que, si este verano se vende a algún jugador importante, será el joven centrocampista. Una buena actuación en el Mundial con Inglaterra reforzaría aún más su posición en la negociación. Mientras tanto, Rice ha justificado su valor: con 54 partidos y cinco goles, ayudó al Arsenal a ganar la Premier y ahora prepara la final de la Champions contra el París el 30 de mayo, demostrando que invertir fuerte en talento local puede dar grandes resultados.

  • La postura del director sobre las rebajas de verano

    El entrenador del Forest, Vitor Pereira, admitió que Anderson y Morgan Gibbs-White se merecen «lo mejor del mundo». Prefiere retenerlos, pero el centrocampista podría marcharse, sobre todo al no haber competiciones europeas tras quedar 16.º en la Premier League. Pereira añadió: «Si queremos competir, debemos retener a nuestros mejores jugadores; de lo contrario, es difícil ser constantes y construir algo sólido. No controlamos el mercado, pero tanto yo como el club queremos conservar a la mayoría e influir en él».

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    ¿Qué le depara el futuro a Anderson?

    A medida que avancen las negociaciones, el Manchester City buscará cerrar su fichaje y reducir la diferencia en el precio. Anderson debe mantener su nivel de juego de cara al Mundial, lo que podría hacer que su valor aumente aún más. Se desconoce si el Manchester United volverá a la carga, pero parece inevitable que en los próximos meses el Nottingham Forest venda al jugador por una cifra récord.