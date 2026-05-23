¡Se prevé un ahorro de 15 millones de euros al año! En el FC Bayern podría gestarse una venta sensacional

Desde que se rompió el ligamento cruzado en la primavera de 2025, Davies tiene dificultades para mantenerse en forma. Varias lesiones musculares lo han marginado. Ahora, con una lesión en el muslo, se perderá la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart este sábado en Berlín. Todavía se desconoce si podrá jugar con Canadá en la Copa América de este verano en casa; la decisión la tomará el departamento médico del Bayern.

La falta de ritmo ha mermado su nivel en los últimos meses, por lo que sorprendió su inclusión en el once inicial de Vincent Kompany en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain hace semanas. Aun así, el canadiense cumplió ante las estrellas del PSG, Achraf Hakimi y Désiré Doué, aunque su mano en el área provocó un penalti polémico.

Desde su llegada en 2019 al Bayern, donde pasó de extremo a uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, ha conquistado siete Bundesligas y una Champions.