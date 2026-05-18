Getty Images
Traducido por
¿Se perderá Ousmane Dembélé la final de la Liga de Campeones? Luis Enrique actualiza sobre su lesión tras su salida ante el Paris FC
Preocupación por la final de la Liga de Campeones
Dembélé abandonó el campo del Stade Jean-Bouin el domingo por un aparente problema en el muslo. Si se confirma su baja para la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal del 30 de mayo, sería un golpe duro para el equipo de Luis Enrique.
El jugador de 29 años fue reemplazado por el portugués Gonçalo Ramos a mitad de la primera parte contra el París FC tras recibir un golpe. Dembélé ha sido clave para el equipo parisino esta temporada, y perderlo para la final de la Champions sería un golpe duro a sus aspiraciones de repetir título.
- AFP
Luis Enrique sigue siendo optimista
A pesar de la preocupante imagen de Dembélé retirándose cojeando del terreno de juego, el entrenador del PSG, Luis Enrique, restó importancia a la gravedad de la situación en la rueda de prensa posterior al partido. Aunque el lunes están programadas pruebas médicas para determinar el alcance total de la lesión, el técnico español sugirió que la sustitución fue por precaución.
«Creo que solo es fatiga», declaró a la prensa. «Por ahora todo es especulación, pero no creo que sea grave y aún quedan dos semanas».
Repercusiones en el Mundial
La lesión preocupa tanto a su club como a la selección francesa. Dembélé, convocado por Didier Deschamps para el Mundial 2026, podría ver en riesgo su preparación si el problema muscular se alarga. El Balón de Oro es pieza clave en el ataque de los Bleus y su recuperación es vital para el torneo.
El cuerpo técnico francés aguarda con atención los resultados de las pruebas médicas del lunes. Por ahora, el plazo de recuperación de dos semanas antes de la final de la Liga de Campeones ofrece un margen escaso pero posible para que el extremo recupere su mejor nivel.
- Getty
La cuenta atrás para Budapest
Hasta que el club publique el informe médico oficial, la directiva del PSG mantiene la calma. Tienen 12 días para que su delantero de 29 años recupere su mejor forma física antes de la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal en Budapest. Dembélé ha marcado 19 goles y ha dado 11 asistencias en 39 partidos con el PSG esta temporada.