Francia no podrá contar con Saliba, uno de sus baluartes. El central de 25 años, recién elegido mejor defensa del mundo por la revista «kicker» en una encuesta a profesionales de la Bundesliga, sería titular en el eje de la zaga.

Desde la Euro 2024 es imprescindible para Didier Deschamps. En el Mundial debía formar pareja con Dayot Upamecano, del Bayern, en el centro de la defensa francesa, que junto a España y Argentina figura entre los tres grandes favoritos.

Su reemplazo más probable es Ibrahima Konaté, del Liverpool, cuyo fichaje por el Bayern de Múnich se rumorea. También podrían entrar Maxence Lacroix (Crystal Palace), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) o Jules Koundé (FC Barcelona), este último principalmente como lateral derecho.