Según Foot Mercato, el defensa del Arsenal William Saliba podría estar varias semanas de baja por lesión, lo que sería un golpe duro para Francia a pocos días del Mundial, que comienza el 11 de junio.
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¿Se perderá el Mundial? Una noticia impactante amenaza al jugador clave de la favorita Francia a pocos días del torneo
Según Foot Mercato, Saliba jugó lesionado la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain el sábado, que el campeón inglés perdió en los penaltis. El defensa forzó, y ahora esa lesión, no detallada, podría marginarlo del Mundial.
Durante los 120 minutos ante el PSG su dolencia —no detallada en el informe— empeoró, lo que le obligaría a parar varias semanas y le haría perderse parte o la totalidad del Mundial. La Federación Francesa de Fútbol está muy preocupada por su posible baja.
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Francia en el Mundial: Konate listo para reemplazar a Saliba.
Francia no podrá contar con Saliba, uno de sus baluartes. El central de 25 años, recién elegido mejor defensa del mundo por la revista «kicker» en una encuesta a profesionales de la Bundesliga, sería titular en el eje de la zaga.
Desde la Euro 2024 es imprescindible para Didier Deschamps. En el Mundial debía formar pareja con Dayot Upamecano, del Bayern, en el centro de la defensa francesa, que junto a España y Argentina figura entre los tres grandes favoritos.
Su reemplazo más probable es Ibrahima Konaté, del Liverpool, cuyo fichaje por el Bayern de Múnich se rumorea. También podrían entrar Maxence Lacroix (Crystal Palace), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) o Jules Koundé (FC Barcelona), este último principalmente como lateral derecho.
Mundial 2026: se perfila un partido de octavos de final entre Francia y Alemania
Francia, con sus estrellas ofensivas Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich) y Ousmane Dembélé (PSG), debutará en el Mundial el 16 de junio ante Senegal. También compartirá grupo, posiblemente el más fuerte de los doce, con Noruega e Irak.
Si, como se prevé, Francia y Alemania lideran sus grupos y superan los dieciseisavos, se verían las caras en octavos. Se espera que Saliba esté listo para la fase eliminatoria.
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William Saliba: su trayectoria internacional con Francia hasta la fecha
Debut internacional
25 de marzo de 2022 (victoria 2-1 en amistoso ante Costa de Marfil)
Partidos internacionales
31
Goles internacionales
0
Grandes torneos
Mundial 2022 (1 partido, subcampeón), Eurocopa 2024 (6 partidos, semifinales)