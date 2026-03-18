¿Se perderá el Mundial John Stones, estrella del Manchester City? Una antigua estrella de la Premier League pide a Thomas Tuchel que deje fuera al defensa

Stones ha sido una pieza clave de la selección inglesa durante años, pero su puesto en la convocatoria para el próximo Mundial se ve ahora seriamente amenazado. El excentral del West Ham United, Anton Ferdinand, cree que la falta de minutos y las lesiones recurrentes del jugador de 31 años deberían dejarlo fuera de la selección definitiva de 26 jugadores de Thomas Tuchel.

Stones solo ha disputado siete partidos de liga esta temporada, ya que sigue luchando contra diversos contratiempos físicos, el más reciente un problema en el muslo. A pesar de sus 87 partidos internacionales y su trayectoria en grandes torneos, Ferdinand sigue sin estar convencido de que su reputación por sí sola deba valerle un billete de avión.