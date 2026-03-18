AFP
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¿Se perderá el Mundial John Stones, estrella del Manchester City? Una antigua estrella de la Premier League pide a Thomas Tuchel que deje fuera al defensa
Las lesiones amenazan el sueño de los Stones de llegar al Mundial
Stones ha sido una pieza clave de la selección inglesa durante años, pero su puesto en la convocatoria para el próximo Mundial se ve ahora seriamente amenazado. El excentral del West Ham United, Anton Ferdinand, cree que la falta de minutos y las lesiones recurrentes del jugador de 31 años deberían dejarlo fuera de la selección definitiva de 26 jugadores de Thomas Tuchel.
Stones solo ha disputado siete partidos de liga esta temporada, ya que sigue luchando contra diversos contratiempos físicos, el más reciente un problema en el muslo. A pesar de sus 87 partidos internacionales y su trayectoria en grandes torneos, Ferdinand sigue sin estar convencido de que su reputación por sí sola deba valerle un billete de avión.
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Se insta a Tuchel a dar prioridad al rendimiento
Ahora que Tuchel tiene previsto cerrar la convocatoria antes del 11 de mayo, se recrudece el debate sobre quién debería formar pareja con Marc Guehi en el centro de la defensa de los Tres Leones. Ferdinand aboga por una renovación en la zaga y sugiere que el rendimiento actual en la Premier League debe prevalecer sobre las contribuciones históricas a la selección.
En declaraciones a SunSport, Ferdinand dijo: «Creo que mi pareja titular sería Guehi y Ezri Konsa. Creo que Harry Maguire va a tener algo que decir, sobre todo por cómo está jugando ahora mismo en un equipo que está en racha y lo está haciendo muy bien. ¿Quién más irá? Dan Burn tiene posibilidades de entrar, pero no veo a Stones en el equipo. A menos que juegue desde ahora hasta el final de la temporada y se le vea medianamente decente, lo cual, como sé, es difícil».
Henderson por delante de Stones en la lucha por el liderazgo
Aunque hay quien sostiene que la experiencia de Stones sería fundamental en el vestuario, Ferdinand cree que hay mejores candidatos para aportar liderazgo veterano. Señaló al ex capitán del Liverpool, Jordan Henderson, como una figura más adecuada para ayudar a la plantilla de Tuchel durante el Mundial.
«Si vas a elegir a alguien por su capacidad de liderazgo, eliges a alguien por lo que ha hecho en el fútbol y por ser una influencia real en el equipo; yo elegiría a Jordan Henderson, creo», explicó Ferdinand. «No eliges a un central. Por lo que se oye, él es una influencia positiva en el equipo. No digo que Stones no lo sea, pero la probabilidad de que juegue en el Mundial es mínima. Yo elegiría a Henderson como ese jugador veterano en lugar de a Stones».
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Stones se sincera sobre sus planes de jubilación
Las peticiones para que se prescinda de Stones llegan en un momento en el que el propio jugador ha admitido haber llegado a un punto de ruptura. El futbolista, de 31 años, reveló el año pasado que sus problemas de lesiones le llevaron a pasar por momentos muy duros a nivel mental. Admitió que el ciclo constante de rehabilitación, seguido de nuevos contratiempos, le llevó a cuestionarse su futuro en el deporte.
Al hablar de sus dificultades, Stones señaló: «La temporada pasada fue dura para mí, hasta el punto de que pensé en dejarlo. No quería hacerlo. Estaba harto de ser tan profesional y de intentar hacer todo lo que estaba en mi mano, para luego seguir lesionándome y no tener respuestas. Era una situación muy difícil de sobrellevar».
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