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«Se nota el desgaste»: Martin O'Neill admite que no sabe si seguirá en el Celtic tras el regreso del legendario técnico, que salió de su retiro para ganar la Premiership ante el Hearts
El Celtic se proclama campeón de forma espectacular
El regreso de O'Neill tras su retirada ha sido de cuento de hadas. En una emocionante última jornada, O'Neill llevó al Celtic a lo más alto del fútbol escocés al derrotar 3-1 al Hearts y ganar el título. Aunque la afición aún celebra, su futuro sigue incierto.
En declaraciones a la BBC Escocia, el técnico de 74 años reconoció el desgaste: «Soy bastante mayor, así que esto te deja agotado». Y sobre su futuro respondió: «Simplemente no lo sé. Esto pasa factura».
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Silencio por parte de la junta directiva
A pesar del carácter «sensacional» del título, O'Neill admitió que aún no hay conversaciones formales sobre su renovación y prefiere abordarlas tras el último partido de la temporada.
«¿Me ha hablado alguien? No, pero tampoco lo esperaba», señaló. «Habrá tiempo para hablar después de la final de la copa. Veamos qué nos depara la semana que viene».
«Me siento rejuvenecido. En octubre tomaba café en Kings Road, disfrutando de la jubilación. Creía que mis días aquí, en Celtic Park, levantando trofeos, habían terminado», añadió.
¡Menuda remontada!
En una temporada marcada por la inestabilidad en el banquillo, el veterano entrenador O’Neill, a sus 74 años, respondió dos veces a la llamada del Celtic y guió a los Hoops a su 56.º título de liga.
Regresó de forma inesperada en octubre, tras la repentina dimisión de Brendan Rodgers, y aunque llegó como interino, ganó siete de ocho partidos y estabilizó el equipo antes de que la directiva nombrara a Wilfried Nancy. El mandato de Nancy fue breve. Tras una racha de malos resultados que ponía en riesgo el título, el club destituyó al francés y volvió a llamar al hombre que mejor conoce Parkhead.
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¿Otro trofeo a la vista?
Por ahora, O'Neill se centra en la final de la Copa de Escocia ante el Dunfermline Athletic de este sábado, con la oportunidad de lograr un doblete nacional.
Una victoria el sábado afianzaría su leyenda en Celtic Park y sería su cuarto título de la Premiership escocesa, que se sumaría a tres Copas de Escocia y una Copa de la Liga.