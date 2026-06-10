Se mostraron OCHO tarjetas rojas en el caótico partido entre la selección femenina de Estados Unidos y Brasil, y el arbitraje fue calificado de «auténtica vergüenza»

Tras el partido, las jugadoras brasileñas criticaron con dureza al arbitraje y a sus rivales estadounidenses. La centrocampista Angelina afirmó que la conducta de las estadounidenses fue “un completo desastre”. El equipo local consideró que varias decisiones, que a su juicio debió revisar el VAR, quedaron impunes.

Tras el partido, Angelina declaró a Sportv: «Sinceramente, lo de hoy es una vergüenza».

El cuarto árbitro no entendía lo que pasaba y el VAR no revisaba nada: pisotearon a una de nuestras jugadoras y no lo chequearon. Luego, por un empujón, casi expulsan a una de las nuestras.

Una de sus jugadoras dijo en una entrevista que el ambiente era agradable, pero en la cancha nos trataban como basura. Es una falta de respeto tanto del arbitraje como de ellas».