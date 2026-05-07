¡Se lleva una indemnización enorme! El BVB llega a un acuerdo con Sebastian Kehl para rescindir su contrato

Así, Kehl quedaría libre para nuevos proyectos; se le ha relacionado con el Tottenham Hotspur de la Premier League.

Reemplazado como director deportivo por Ole Book un día después de su salida, Kehl se despedirá en el último partido en casa del BVB, contra el Eintracht de Fráncfort, el viernes a las 20:30 h (Sky).