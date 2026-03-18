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¿Se le ha escapado el título? Arne Slot recibe una advertencia de despido en el Liverpool por la Champions League, mientras una exestrella de los Reds reacciona ante una temporada «reveladora»
La defensa del título se vino abajo tras una ventana de fichajes sin precedentes
Slot siempre tuvo por delante una ardua tarea en Merseyside tras aceptar tomar el relevo de Jürgen Klopp al frente del equipo. Sin embargo, no pareció dejarse intimidar en absoluto por esa presión a la hora de conseguir el vigésimo título de liga para uno de los clubes más ambiciosos.
Con las bases aparentemente sentadas para construir otra dinastía de los Reds, se invirtieron sumas históricas de dinero durante el mercado de fichajes de verano de 2025, con Florian Wirtz y Alexander Isak convirtiéndose en los fichajes más caros de la historia del fútbol británico. Esa elaborada inversión ha dado pocos frutos.
Las esperanzas de revalidar con éxito el título de la Premier League se desvanecieron hace tiempo, y aún queda trabajo por hacer para asegurar un puesto entre los cinco primeros y la clasificación para la Liga de Campeones 2026-27. No alcanzar ese objetivo concreto podría salir muy caro.
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¿Despedirán a Slot si el Liverpool no se clasifica para la Liga de Campeones?
Heskey lo reconoce abiertamente; el exdelantero de los Reds, en declaraciones a GOAL en colaboración con ToonieBet, afirma: «La Champions League es muy, muy importante. Quedarse fuera de la Champions League podría ser un golpe duro de asimilar. Para ser sinceros, la va a necesitar. Ha sido una temporada muy, muy interesante para Arne porque todo aquello por lo que le elogiábamos la temporada pasada no ha sucedido en absoluto esta temporada. Ha sido una revelación para él y para todos».
Slot se niega a tirar la toalla. El Liverpool está en cuartos de final de la FA Cup, donde se enfrentará al Manchester City, y solo tiene que remontar un gol de desventaja en su duelo de octavos de final de la Champions League contra el Galatasaray.
Slot ha respondido a quienes consideran que la campaña del Liverpool es un fracaso: «Esta temporada, creo que se puede decir con seguridad y justicia que ha sido mucho más difícil que la anterior. Pero aun así, somos capaces de ganar cosas: estamos en cuartos de final de la FA Cup y en octavos de final en Europa.
Creo que tenemos una plantilla que ya ha demostrado esta temporada que hemos mejorado. Y estos jugadores podrán mejorar mucho más en los próximos años. Así que, como he dicho muchas veces, el futuro parece brillante para el Liverpool».
Carragher responde a la reacción del público de Anfield contra Slot
Es posible que Slot no esté en condiciones de presenciar ese futuro prometedor, y la leyenda del Liverpool Jamie Carragher es otro de los que ha pronosticado que podrían avecinarse cambios. Fue testigo de los abucheos de la afición de Anfield tras un decepcionante empate a 1-1 contra el Tottenham, que se encuentra en peligro de descenso.
Ahora ha declarado a Sky Sports: «Es preocupante, en cuanto a lo que está haciendo el Liverpool esta temporada. Lo más importante es lo preocupante que es para el entrenador. Creo que hay una diferencia entre la mayoría de los seguidores en lo que vemos en Internet y los aficionados que acuden al estadio. No es fácil que la afición del Liverpool se vuelva contra un entrenador que ha ganado un título hace menos de un año, pero sentí que el domingo hubo un gran cambio en cuanto a cómo se sentía la afición respecto al equipo y al entrenador.
«Los abucheos al final, esos fueron auténticos abucheos de una afición descontenta e insatisfecha. Creo que ahora va a ser muy difícil para Arne Slot recuperarlos. Una vez que pierdes a esa afición, es muy difícil recuperarla».
Carragher añadió: «El estilo de fútbol no ha ayudado, pero sigo volviendo al hecho de que hay jugadores que han llegado al club esta temporada por mucho dinero, jugadores con talento, pero ¿son jugadores del Liverpool?
«No voy a echarle toda la culpa al entrenador. Él habrá participado en el fichaje, así que sí, es responsable de haberlos traído, pero ¿es como Jürgen Klopp en cuanto a la presión en todo el campo? No. Quería un poco más de control, pero vimos que con los jugadores adecuados que tenía la temporada pasada, aún podían ganar la liga.
«Ahora tiene un perfil de jugador diferente, y no está preparado para hacer lo que hay que hacer en la Premier League. Pero, como sabemos con todos los equipos, el entrenador es el que se lleva la culpa».
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¿Cuándo fue la última vez que el Liverpool no jugó la Liga de Campeones?
Slot es plenamente consciente de que la responsabilidad de cualquier posible fracaso esta temporada recaerá directamente sobre sus hombros. Tiene contrato con el Liverpool hasta el verano de 2027, pero es posible que ese acuerdo se reduzca en 12 meses. La última vez que el Liverpool se quedó fuera de la Liga de Campeones fue en la temporada 2023-24 —la última de Klopp al frente del equipo— y el club está desesperado por evitar que se repita esa situación.
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