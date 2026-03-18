¿Se le ha escapado el título? Arne Slot recibe una advertencia de despido en el Liverpool por la Champions League, mientras una exestrella de los Reds reacciona ante una temporada «reveladora»

Es posible que Slot no esté en condiciones de presenciar ese futuro prometedor, y la leyenda del Liverpool Jamie Carragher es otro de los que ha pronosticado que podrían avecinarse cambios. Fue testigo de los abucheos de la afición de Anfield tras un decepcionante empate a 1-1 contra el Tottenham, que se encuentra en peligro de descenso.

Ahora ha declarado a Sky Sports: «Es preocupante, en cuanto a lo que está haciendo el Liverpool esta temporada. Lo más importante es lo preocupante que es para el entrenador. Creo que hay una diferencia entre la mayoría de los seguidores en lo que vemos en Internet y los aficionados que acuden al estadio. No es fácil que la afición del Liverpool se vuelva contra un entrenador que ha ganado un título hace menos de un año, pero sentí que el domingo hubo un gran cambio en cuanto a cómo se sentía la afición respecto al equipo y al entrenador.

«Los abucheos al final, esos fueron auténticos abucheos de una afición descontenta e insatisfecha. Creo que ahora va a ser muy difícil para Arne Slot recuperarlos. Una vez que pierdes a esa afición, es muy difícil recuperarla».

Carragher añadió: «El estilo de fútbol no ha ayudado, pero sigo volviendo al hecho de que hay jugadores que han llegado al club esta temporada por mucho dinero, jugadores con talento, pero ¿son jugadores del Liverpool?

«No voy a echarle toda la culpa al entrenador. Él habrá participado en el fichaje, así que sí, es responsable de haberlos traído, pero ¿es como Jürgen Klopp en cuanto a la presión en todo el campo? No. Quería un poco más de control, pero vimos que con los jugadores adecuados que tenía la temporada pasada, aún podían ganar la liga.

«Ahora tiene un perfil de jugador diferente, y no está preparado para hacer lo que hay que hacer en la Premier League. Pero, como sabemos con todos los equipos, el entrenador es el que se lleva la culpa».