La Juventus negocia el fichaje del internacional Angelo Stiller. Según Bild, el mediocampista del Stuttgart sería la estrella del verano para los bianconeri. Stiller lideraría la reestructuración del campeón, en plena crisis.
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Se le considera el fichaje soñado de un gran club: ¿le espera un traspaso espectacular este verano a Angelo Stiller?
Según Tuttomercatoweb, la Juventus ya inició gestiones para fichar a Stiller. Se habría reunido con su representante, pero aún no hay contacto entre los clubes.
Stiller es pieza clave en el VfB Stuttgart bajo la dirección de su mentor Sebastian Hoeneß y uno de los responsables del éxito del club desde que evitó el descenso en 2023. Llegó al club procedente del TSG Hoffenheim por unos cinco millones de euros, se consolidó como uno de los mejores centrocampistas de la Bundesliga y fue convocado con la selección alemana. Ya había trabajado con éxito con Hoeneß en el filial del Bayern.
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El Real Madrid barajó a Stiller como sucesor de Kroos, pero el VfB pide una cifra desorbitada por su traspaso.
Gracias al buen trabajo de Stiller y a los éxitos del VfB (subcampeonato y victoria en la Copa DFB), varios clubes importantes se fijaron en este mediocampista defensivo. El verano pasado se rumoreó con fuerza que podría fichar por el Real Madrid, que buscaba un director de juego tras la retirada de Toni Kroos y la marcha de Luka Modric al AC Milan. En la Premier League, el Chelsea también lo sigue.
Tiene una cláusula de 36,5 millones hasta 2028, pero el VfB puede recomprarla por unos dos millones y negociar así cualquier traspaso.
Según Sport Bild, el VfB pide al menos 50 millones, cantidad que la Juve solo podría pagar si se clasifica para la Champions. Actualmente es cuarta, con tres puntos de ventaja sobre Como y Roma.
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El VfB Stuttgart ya tiene en mente al sucesor de Stiller
Si Stiller dejara el VfB este verano, el Stuttgart ya apunta al internacional sub-21 Caspar Jander, del Southampton, como posible reemplazo. El jugador de 23 años, fichado el pasado verano del 1. FC Núremberg por doce millones de euros, lucha con los Saints por ascender a la Premier League.
A cuatro jornadas del final, el Southampton es quinto con 76 puntos, a cuatro del segundo, que da el ascenso directo. Así, probablemente deberá pasar por los play-offs. Jander fue titular habitual, pero desde principios de marzo ha sido suplente en cuatro de los nueve partidos.
Angelo Stiller: estadísticas y datos de rendimiento
Club Partidos Goles Asistencias VfB Stuttgart 129 7 27 TSG Hoffenheim 52 4 3 FC Bayern II 50 1 8