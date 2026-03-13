¿Se le acaba el tiempo a Igor Tudor en el Tottenham? Los Spurs ya buscan un sustituto para el cuestionado entrenador interino tras un pésimo comienzo

La situación en el norte de Londres ya ha llegado a un punto crítico. Desde que sustituyó a Thomas Frank el mes pasado con un contrato de corta duración, este técnico de 47 años ha tenido dificultades para enderezar el rumbo. Según The Athletic, la etapa de Tudor podría haber llegado ya a su fin.

La etapa del croata comenzó con una lamentable derrota ante el Arsenal en el derbi, seguida de un decepcionante desplazamiento a Fulham. La espiral descendente continuó contra el Crystal Palace, donde una tarjeta roja a Micky van de Ven hizo que una prometedora ventaja se esfumara en una derrota por 3-1. El escrutinio se intensificó tras unos calamitosos primeros 15 minutos contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, que acabaron con la victoria del equipo español por 5-2 en el partido de ida de octavos de final, dejando a los Spurs con una montaña que escalar en el partido de vuelta.