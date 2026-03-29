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Se insta al Manchester United a fichar a Victor Osimhen, considerado «asequible», ya que Nicky Butt afirma que el fichaje de Benjamin Sesko «no ha funcionado del todo»
Butt dice que Osimhen es «el elegido»
Butt cree que Victor Osimhen es la pieza que le falta al United, ahora que el club se prepara para un mercado de fichajes de verano muy importante.
En declaraciones a Paddy Power, el ganador del triplete de la temporada 1998-99 explicó la lógica detrás del interés por el exjugador del Nápoles: «Creo que él sería el indicado. A uno le gustaría pensar que los jugadores de los equipos turcos son asequibles. El equipo de fichajes no solo se fijará en los mejores jugadores, sino también en aquellos que sean asequibles».
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Paquete completo para el United
Ahora que el United está cada vez más cerca de clasificarse para la Liga de Campeones, parece ser que el equipo de fichajes tiene previsto realizar cuatro incorporaciones importantes, y Butt cree que el delantero del Galatasaray debería encabezar la lista por el completo paquete de cualidades que aporta.
Añadió: «Estás perdiendo el tiempo con ciertos jugadores que no vas a conseguir si cuestan 120 millones de libras. Creo que es potente, rápido, sabe colarse por detrás, es fuerte, tiene buen toque, puede marcar diferentes tipos de goles y es bueno en el juego aéreo».
Preocupación por Sesko
El interés de Butt por Osimhen surge en medio de la creciente preocupación por Benjamin Sesko, que llegó a Old Trafford procedente del RB Leipzig el verano pasado. Aunque el esloveno ha dado muestras de su calidad y ha marcado muchos goles desde principios de año, Butt sostiene que el United está repitiendo los errores del pasado al ejercer demasiada presión sobre delanteros jóvenes y sin experiencia, en lugar de fichar a estrellas consagradas que puedan aportar resultados inmediatos en las competiciones más importantes.
«Es difícil fichar jugadores y quizá encuentres a alguien con potencial, pero siguen haciendo lo mismo y no acaba de funcionar», advirtió Butt.
«Sesko no ha funcionado del todo. Es el mismo error que con Rasmus Hojlund. Un delantero joven sin experiencia, mucho dinero, demasiada responsabilidad sobre sus hombros. Ha marcado algunos goles y lo ha hecho bien en las últimas semanas, pero no ha sido un éxito rotundo. Sesko podría estar listo dentro de dos o tres años, pero no ahora mismo y, desde luego, no en la Liga de Campeones».
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¿Y ahora qué?
Sesko ha marcado nueve goles en los 26 partidos de la Premier League que ha disputado con el United hasta la fecha, pero aún no se ha ganado un puesto de titular bajo las órdenes del actual entrenador, Michael Carrick. Esperará volver a destacar cuando los Red Devils vuelvan a la acción tras el parón internacional, en casa ante el Leeds. Sin embargo, si para mayo no ha logrado acallar a todos sus críticos, como ha hecho Butt, es posible que el United recurra a Osimhen o a otro delantero de talla mundial para liderar la delantera a partir de la próxima temporada.