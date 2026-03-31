Se insta al Manchester United a estudiar el «descabellado» fichaje de Jude Bellingham este verano, mientras Louis Saha califica a la estrella del Real Madrid como «el mejor del mundo»

Saha cree que este jugador de 22 años encaja perfectamente en el perfil que necesita el United para volver a la cima del fútbol europeo. «Mi fichaje soñado para el Man Utd este verano sería Jude Bellingham. Es una idea descabellada, pero lo tiene todo. Me encantaría que se hiciera realidad», declaró Saha a Ozoon.

«Su capacidad atlética es, en mi opinión, la mejor del mundo. Es capaz de desempeñar muchas funciones, incluyendo las de número 8 o número 10. Tiene dotes de liderazgo, sin duda sería un líder, un poco como Bruno Fernandes en algunos aspectos. Sin duda, se encuentra en esa categoría de jugadores de talla mundial. Todas estas cualidades serían fantásticas para el United, y creo que a él le encantaría volver a Inglaterra y jugar en la Premier League. Así que sería un sueño».