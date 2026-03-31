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Se insta al Manchester United a estudiar el «descabellado» fichaje de Jude Bellingham este verano, mientras Louis Saha califica a la estrella del Real Madrid como «el mejor del mundo»
Un objetivo estrella de la era Ineos
Se prevé que el Manchester United lleve a cabo una importante renovación de su plantilla este verano. Aunque se han barajado varios nombres para su fichaje por el Old Trafford, Saha ha puesto su mirada en el objetivo más ambicioso posible. El francés sostiene que los «Diablos Rojos» deberían poner a prueba la determinación del Real Madrid con respecto a Bellingham, a pesar de que el centrocampista es una de las estrellas intocables del Santiago Bernabéu.
- AFP
El fichaje soñado para Bellingham
Saha cree que este jugador de 22 años encaja perfectamente en el perfil que necesita el United para volver a la cima del fútbol europeo. «Mi fichaje soñado para el Man Utd este verano sería Jude Bellingham. Es una idea descabellada, pero lo tiene todo. Me encantaría que se hiciera realidad», declaró Saha a Ozoon.
«Su capacidad atlética es, en mi opinión, la mejor del mundo. Es capaz de desempeñar muchas funciones, incluyendo las de número 8 o número 10. Tiene dotes de liderazgo, sin duda sería un líder, un poco como Bruno Fernandes en algunos aspectos. Sin duda, se encuentra en esa categoría de jugadores de talla mundial. Todas estas cualidades serían fantásticas para el United, y creo que a él le encantaría volver a Inglaterra y jugar en la Premier League. Así que sería un sueño».
Gordon ha sido identificado como un activo prometedor
Aunque Bellingham es el fichaje estrella soñado, Saha también tiene en el punto de mira al extremo del Newcastle United Anthony Gordon. El exjugador del Everton ha destacado con los Magpies esta temporada, convirtiéndose además en un fijo de la selección inglesa.
Reflexionando sobre el potencial de Gordon, Saha dijo: «Anthony Gordon es todavía un chaval y tiene que pensar en su futuro basándose en la estabilidad y devolver la confianza que le ha depositado su entrenador. Su actuación en el Mundial puede cambiar y acelerar un poco las cosas.
«Me encantaría verle un poco más constante, pero también me encantaría verle en el Manchester United porque sin duda es un gran activo. Me gustaría verle jugar al más alto nivel durante dos temporadas y luego fichar por un club como el United y causar un gran impacto».
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Optimismo ante la recién recuperada estabilidad en Old Trafford
El ambiente en Old Trafford ha cambiado notablemente en los últimos meses, y los cambios internos han aportado una orientación que antes faltaba. Saha también elogió el trabajo que el entrenador Michael Carrick ha realizado en el club hasta ahora, y afirmó: «Todos podemos ver cómo ha mejorado el Manchester United y ahora pueden empezar a pensar en la Liga de Campeones del año que viene. Tienen impulso y estabilidad. Todo parece estar en su sitio. Se enfrentan a buenos equipos y, a veces, las decisiones no les han favorecido, pero Michael Carrick está diciendo y haciendo lo correcto; esperemos que esto continúe».
Los Red Devils ocupan actualmente el tercer puesto en la tabla de la Premier League con 55 puntos en 31 partidos, y se enfrentarán al Leeds United en su próximo encuentro.