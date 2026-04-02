Getty
Traducido por
Se insta a Inglaterra a incluir al joven prodigio del Arsenal, Max Dowman, en la convocatoria para el Mundial debido a sus cualidades únicas
¿Entrará Dowman directamente en la selección absoluta de Inglaterra?
Este canterano de la academia de Hale End aún no ha representado a su país en la categoría sub-21, aunque llegó a formar parte de la selección sub-19, pero podría ascender rápidamente en el sistema y verse envuelto de lleno en la acción.
Su indudable talento está fuera de toda duda —con otro impresionante gol en solitario en su última aparición internacional— y podría ser una sorpresa para Thomas Tuchel, ya que las selecciones rivales sabrán muy poco sobre la promesa más prometedora del norte de Londres.
Sin embargo, la competencia por un puesto en la convocatoria de 26 jugadores es feroz, y Dowman —que suele alinearse en la banda derecha— se enfrenta a jugadores de la talla de Bukayo Saka, Jarrod Bowen y Cole Palmer por las escasas plazas en el avión de Inglaterra con destino a Norteamérica.
- Getty
Robson, de «Capitana Marvel», explica por qué vale la pena arriesgarse con Dowman
El ex capitán de los Tres Leones, Robson, cree que Dowman podría merecer la pena arriesgarse, ya que su falta de experiencia lo convierte en una amenaza para los rivales desprevenidos. «Capitán Marvel» —en declaraciones a Tomorrow Wellness, empresa dedicada a la detección de problemas cardíacos y cardiovasculares y a planes de bienestar— dijo sobre Dowman: «Tiene gran calidad y buen ritmo. Normalmente diría que es un poco demasiado joven y que carece de la experiencia necesaria para ir a un Mundial, pero creo que, a veces, si eres lo suficientemente bueno y has demostrado tu valía en la Premier League en unos cuantos partidos, podría ser una gran incorporación a la plantilla porque probablemente no le da miedo nada.
«Cuando tienes un poco más de experiencia, a veces puedes sentirte un poco receloso ante el partido al que te enfrentas, mientras que un chico de 16 años simplemente sale al campo y se lo pasa bien. Por lo tanto, es una opción que hay que considerar muy detenidamente».
¿Un impulso para Bellingham y quién debería vestir la camiseta número 7 de Inglaterra?
Es posible que las actuaciones de Inglaterra en el empate contra Uruguay y la derrota ante Japón hayan jugado a favor de Dowman, ya que Tuchel está barajando alternativas a los jugadores que no rindieron al nivel esperado en los dos amistosos disputados en el estadio de Wembley.
Jude Bellingham es otro que parece haberse beneficiado de no haber disputado minutos en esos partidos, ya que lucha por hacerse con el puesto de número 10 de Inglaterra, y Robson, al ser preguntado si las recientes críticas dirigidas al centrocampista del Real Madrid son justas, respondió: «No, creo que ha sufrido bastantes lesiones esta temporada y eso le ha restado calidad a su juego. Pero por cómo estaba jugando antes de eso, tiene una gran calidad.
Así que, para mí, sin duda estaría en mi convocatoria y, si demuestra que está realmente en forma en los entrenamientos, entonces estaría en mi equipo. Hay que ser diplomático».
Bellingham espera vestir una camiseta emblemática de los Tres Leones este verano, pero ¿quién podría hacerse con el dorsal número 7 que anteriormente han lucido jugadores como Robson y David Beckham?
Robson respondió cuando le plantearon esa pregunta: «Es una pregunta muy difícil porque hay bastantes jugadores a los que les gusta llevar el número siete. Como digo, en la línea de ataque hay muchísimos buenos jugadores. Cualquiera de ellos podría llevar el número siete.
Ya sabes, Declan Rice y Elliot Anderson, cuando han jugado con Inglaterra, ya tienen su número favorito. Así que hay un montón de buenos jugadores que podrían llevar el número siete».
- (C)Getty Images
Tuchel se enfrenta a decisiones importantes antes del anuncio de la convocatoria para el Mundial
La estrella del Chelsea Palmer vistió el dorsal número 7 contra Japón, pero fue el responsable del gol que condenó a Inglaterra a una histórica derrota por 1-0 ante un rival asiático. Tuchel dispone de unas semanas para decidir quién formará parte de su plantilla y qué funciones desempeñarán sus jugadores, ya que los Tres Leones comenzarán su camino hacia la gloria mundialista contra Croacia el 17 de junio.