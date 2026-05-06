El exdelantero del Manchester United, Michael Owen, admitió estar sorprendido por la rápida hospitalización de Alex Ferguson. En declaraciones a talkSPORT, relató que el sábado por la mañana habló con el técnico de 84 años durante 40 minutos y lo encontró de buen humor y en aparente buena salud.

«Hablé con él durante 40 minutos esa mañana», recordó Owen. «Hablamos de fútbol y de caballos, como hacemos casi todos los sábados. Repasamos las carreras del día y compartimos información».

Owen, que jugó tres temporadas a sus órdenes en Old Trafford, añadió: «Hablo con él a menudo y parecía estar de maravilla, tan lúcido como siempre». Hablamos mucho de fútbol escocés. Así que fue un gran shock saber que al día siguiente se sintió mal, pero ojalá no sea nada grave».



