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Se informa que Mauricio Pochettino se reúne con directivos del Milan por el puesto vacante, mientras la selección de EE. UU. y la Federación de Fútbol restan importancia a posibles distracciones
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Un posible sucesor de Allegri
Pochettino se reunió con la directiva del Milan antes del inicio de la concentración de la selección estadounidense en Atlanta. El club lo ve como posible sucesor de Max Allegri, destituido tras elcolapso final que evitó la clasificación a la Liga de Campeones. Según The Athletic, es uno de varios candidatos mientras el Milan busca entrenador.
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La selección masculina de fútbol de Estados Unidos y la Federación Estadounidense de Fútbol restan importancia a los temores de que surjan distracciones.
A pesar de la publicación de la noticia, la selección estadounidense asegura que el futuro de Pochettino no distrae al equipo mientras realiza sus últimos preparativos para el Mundial.
«No, no nos molesta», afirmó Tim Weah. «Vivo el presente y ahora él está aquí, así que es increíble tener a un entrenador tan prestigioso. Cuando aspiras al máximo, quieres que te guíen los mejores».
Lo que decida hacer después es asunto suyo; nosotros nos centramos en el presente y en hacer bien nuestro trabajo».
El director ejecutivo de U.S. Soccer, JT Batson, añadió que Pochettino y su cuerpo técnico permanecen centrados tanto en el Mundial como en el proyecto a largo plazo de la federación.
«Desde el inicio de este proyecto, cuando nos reunimos por primera vez en Barcelona, Mauricio, Jesús y el equipo han estado muy ilusionados con este verano y con el futuro a largo plazo de U.S. Soccer», dijo Batson. «Sabíamos que había que centrarse en este verano, y eso es lo que hemos hecho.
Cuando vi la noticia esta mañana, alguien me recordó que Mauricio, Jesús, Dan y yo fuimos los últimos en salir del Centro Nacional de Entrenamiento anoche. La sesión se centró por completo en los Juegos Olímpicos, nuestras selecciones juveniles y la formación de entrenadores. Han estado muy centrados en el éxito a largo plazo de la federación, pero también sabemos que debemos concentrarnos en el verano, y están entusiasmados con ello».
Batson añadió que la Federación siempre supo que habría interés externo en Pochettino.
«Mauricio y todo el equipo han sido increíblemente transparentes durante todo el proceso», añadió. «Desde que nos conocimos hace un par de veranos, otros querían fichar a Mauricio y su equipo. Él tenía otras ofertas, pero quiso estar aquí porque confía en nuestro proyecto, en el fútbol estadounidense y en esta selección masculina».
Batson añadió que este interés es normal cuando se tiene un entrenador de alto nivel al frente del programa.
«Cuando tienes talento de primera clase, ya sean comerciales, gente de marketing o entrenadores, otras organizaciones los quieren», afirmó.
Un contrato a punto de vencer
El contrato de Pochettino acaba tras el Mundial. En marzo dijo que se quedaría, pero se le ha relacionado con cargos en Europa.
Se informó que habló con el Brentford el año pasado antes de que nombraran a Keith Andrews, algo que Pochettino negó. También sonó para el Manchester United antes de que los Red Devils ficharan a Michael Carrick de forma permanente.
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¿Se reunirá con las estrellas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?
Si el entrenador aceptara el cargo, encontraría caras conocidas en el vestuario del Milan. La estrella estadounidense Christian Pulisic es una de las figuras más destacadas del club, y Yunus Musah, que la temporada pasada jugó cedido en el Atalanta, también milita en el Milan.
¿Qué le depara el futuro a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?
Por ahora, Pochettino y la selección estadounidense tienen prioridades inmediatas. El equipo se concentra en Atlanta y tiene dos partidos de preparación antes de debutar en el Mundial contra Paraguay el 12 de junio. Luego enfrentará a Australia el 19 de junio y cerrará el Grupo D ante Turquía el 25 de junio. Cada encuentro es clave mientras Pochettino define su once de cara al torneo.