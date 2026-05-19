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Se informa que el centrocampista de la selección estadounidense Tanner Tessmann interesa a otros clubes, y el Lyon lo vendería por entre 23 y 29 millones de dólares
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¿Qué ha pasado?
Según The Athletic, el Lyon rechazó en enero una oferta del Atlético de Madrid que habría llevado a Tessmann a reunirse con su compañero en la selección estadounidense, el centrocampista Johnny Cardoso. Se rumoreaba que Tessmann prefería quedarse en el Lyon, al que llegó en 2024 procedente del Venezia.
De cara al Mundial de este verano, el centrocampista, formado en el FC Dallas, interesa a clubes de Inglaterra e Italia, aunque ya rechazó ofertas de la Serie A para fichar por el Lyon en 2024.
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La etapa de Tessmann en el Lyon
Desde su fichaje por el Lyon, Tessmann ha jugado 76 partidos entre competiciones nacionales y europeas. Esta temporada ha disputado 41 encuentros y ha marcado dos goles: nueve de esos partidos y un gol fueron en la Europa League.
Sufrió una lesión muscular al final de la temporada que le impidió jugar los últimos partidos, pero se espera que esté disponible para el Mundial.
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Esperanzas para el Mundial
Se espera que Tessmann esté en la lista de Estados Unidos para el Mundial, gracias a su buen rendimiento desde la llegada de Mauricio Pochettino. Ha jugado 14 partidos con la selección, fue titular en tres de los últimos seis y marcó su primer gol al entrar desde el banquillo en la victoria 5-1 sobre Uruguay en noviembre.
Se espera que Tyler Adams sea titular en la base del centro del campo, y Tessmann compite con otros jugadores para acompañarlo. En otoño, al preguntársele por sus expectativas para el Mundial, afirmó que su prioridad es el equipo, no su rol individual.
«El objetivo es que Estados Unidos gane el Mundial», declaró a GOAL en octubre. «No se trata de que yo gane el Mundial. Cuando tú ganas, tu país gana el Mundial. Haré todo lo posible para lograrlo; esa es mi prioridad. Si me dejan fuera, claro que me decepciona, pero me alegra ver a mis compañeros jugar bien. Solo quiero estar disponible, sano y listo, controlando lo que puedo controlar.
«Al fin y al cabo, la decisión la toman otras personas. Ellos seleccionan el equipo y yo confío en su decisión. Al fin y al cabo, lo que importa es que Estados Unidos gane el Mundial, no que yo lo gane».
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¿Y ahora qué?
El Lyon finalizó cuarto en la Ligue 1 y se clasificó para la tercera ronda de la Liga de Campeones. Tessmann espera estar entre los 26 convocados por Estados Unidos para el Mundial, lista que se anunciará el martes.