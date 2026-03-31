«Se han vuelto completamente locos»: un comentarista holandés sale en defensa de Virgil van Dijk ante las críticas de los «sabelotodos»

El debate en torno a Van Dijk ha dado un giro radical esta temporada, y los habituales elogios han dado paso a rumores de que el jugador de 34 años está, por fin, en declive.

Sin embargo, tras ver cómo el capitán del Liverpool lideraba a la selección holandesa en una reñida victoria por 2-1 sobre Noruega, Hans Kraay Jr se mostró rotundo: los rumores sobre el declive de Van Dijk han sido muy prematuros.

En su columna para Voetbal International, el experto elogió la actuación internacional del veterano, que incluyó un gol de cabeza característico. Kraay Jr. cree que la calidad que Van Dijk muestra con su selección es del mismo nivel de clase mundial que ha demostrado constantemente en Anfield, tanto con Jurgen Klopp como con Arne Slot.



