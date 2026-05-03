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Se ha sabido: Ronaldinho, en su mejor momento, reconoció que Lionel Messi era mejor que él cuando ganó su propio Balón de Oro
Reconocer a un futuro icono
Antes de sus ocho Balones de Oro y 47 títulos, Messi ya deslumbraba a los veteranos del Barça. López, fichado en 2005, recuerda cómo el joven de 16 años dominaba a rivales mucho mayores. A pesar de su juventud y timidez, su velocidad y resistencia física convencieron al grupo de que estaban ante un futuro fenómeno del fútbol.
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El mejor aval
En una entrevista con el programa argentino «Olga», López relató cómo vio al joven Messi integrarse en un vestuario de estrellas. Contó que Ronaldinho, entonces en la cima de su carrera, fue el primero en reconocer la superioridad del joven.
López recordó: «Ya se veía que este chico de 16 años podía medirse a jugadores de 30. Tenía una fuerza y una velocidad increíbles... Los más veteranos comentábamos que él iba a ser diferente.
Ronnie [Ronaldinho] solía decir: “Este chico es mejor que yo”. Y lo decía en su mejor momento, el año que ganó el Balón de Oro. Los que son diferentes, lo saben”.
Más allá del campo
Ronaldinho y Messi jugaron juntos 80 partidos con el Barcelona y marcaron ocho goles. Sin embargo, López solo compartió campo con el maestro en dos encuentros de la temporada 2005-06. Más allá de su genio táctico, López recuerda a un joven muy sociable, muy distinto de la imagen pública discreta que proyectaba. «Hoy es un hombre maduro y un líder para mí. Pero por aquel entonces era muy joven, muy tímido. Sin embargo, era muy divertido estar con él», señaló.
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Un legado sin fin
A sus 38 años y tras ganar un Mundial, Messi desafía la edad y se prepara para defender el título con Argentina. El legendario creador de juego quiere revalidar el título en el torneo de 2026, que arranca este junio en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras sigue su camino en la MLS, el fútbol mundial admira su capacidad para mantener un rendimiento de élite y seguir ampliando sus impresionantes estadísticas en el escenario más grande.