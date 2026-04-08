Se ha sabido: Harry Maguire RECHAZÓ la posibilidad de fichar por el Inter Miami, ganador de la MLS Cup, para renovar su contrato con el Manchester United

Maguire expresó su enorme orgullo por continuar su andadura en el club y destacó el deseo colectivo de ayudar a la plantilla actual a volver a lo más alto del fútbol inglés. Señaló que la ambición compartida en el vestuario sigue siendo uno de los principales motivos que le han llevado a decidir quedarse en Old Trafford.

El defensa de Inglaterra declaró: «La determinación de todo el club por luchar por los grandes títulos es evidente para todos y estoy convencido de que nuestros mejores momentos juntos aún están por llegar. Se puede sentir la ambición y el potencial de esta emocionante plantilla».

Añadió: «Representar al Manchester United es el mayor honor. Es una responsabilidad que nos llena de orgullo a mí y a mi familia cada día. Estoy encantado de prolongar mi trayectoria en este increíble club hasta al menos ocho temporadas y seguir jugando ante nuestra especial afición para crear juntos más momentos increíbles».