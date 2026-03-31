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Se ha sabido: el Manchester United se enfrentará a un grave problema con Andre Onana si Michael Carrick consigue que el club vuelva a la Liga de Campeones
El regreso a la Liga de Campeones provoca un aumento salarial
Según han informado fuentes a ESPN, el Manchester United se enfrenta a un dilema sobre el futuro de André Onana, ya que el salario del portero se disparará si el equipo se clasifica para las competiciones europeas.
Onana se incorporó al Trabzonspor turco en septiembre mediante una cesión por una temporada, un traspaso que se vio facilitado, en parte, por una reducción significativa del salario de Onana en el United tras quedarse fuera de la clasificación europea para la campaña 2025-26.
Pero con el equipo de Michael Carrick tercero en la tabla de la Premier League y en camino de clasificarse para la Liga de Campeones, el salario de Onana volverá a su nivel original.
Fuentes han informado a ESPN de que en el United existe la preocupación de que este aumento dificulte generar interés por el jugador de 29 años durante el verano, ya que el club busca equilibrar sus cuentas mientras estudia la posibilidad de traspasarlo.
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La carga financiera de una salida definitiva
La ausencia de una obligación u opción para hacer definitivo su traspaso al Trabzonspor implica que el internacional camerunés regresará a Old Trafford este verano. Esto deja al club ante la posibilidad de tener que pagar una parte del salario de Onana si desea negociar otra salida, ya sea definitiva o en calidad de cedido. A Onana aún le quedan dos años del contrato que firmó cuando llegó procedente del Inter de Milán en 2023.
Es una situación complicada para el equipo de fichajes, que es consciente de que un salario más alto hace que el jugador resulte menos atractivo para los posibles compradores en Europa o Turquía.
Si el United no consigue encontrar un comprador dispuesto a cubrir la totalidad del salario, podría verse obligado a subvencionar sus ingresos en otro club, lo que afectaría aún más a su presupuesto de fichajes de verano.
Onana, decidido a luchar por un puesto en Old Trafford
A pesar de la incertidumbre que rodea su situación en el club, el portero no está dispuesto a renunciar a su carrera en la Premier League. Fuentes cercanas a Onana han comunicado a ESPN que su intención es reincorporarse a la plantilla del United para la pretemporada y luchar por su puesto.
Los representantes de Onana esperan mantener conversaciones con el club antes de que termine mayo para aclarar su papel bajo las órdenes de Carrick.
El exjugador del Ajax cree que aún tiene mucho que ofrecer al más alto nivel y quiere la oportunidad de demostrar su valía durante los amistosos de verano. Sin embargo, la directiva podría tener otros planes, ya que busca racionalizar la plantilla y gestionar una masa salarial que podría dispararse tras una exitosa campaña nacional.
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Lammens se hace con el dorsal número uno
El United, sin embargo, está encantado con el rendimiento de Senne Lammens desde su llegada procedente del Royal Antwerp y espera que el belga siga siendo el portero titular la próxima temporada.
Esta preferencia por Lammens complica aún más el deseo de Onana de volver, ya que el club ya está pensando en reorganizar el plantel de porteros en lugar de reincorporar al jugador cedido.