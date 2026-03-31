Se ha sabido: el Manchester United se enfrentará a un grave problema con Andre Onana si Michael Carrick consigue que el club vuelva a la Liga de Campeones

Según han informado fuentes a ESPN, el Manchester United se enfrenta a un dilema sobre el futuro de André Onana, ya que el salario del portero se disparará si el equipo se clasifica para las competiciones europeas.

Onana se incorporó al Trabzonspor turco en septiembre mediante una cesión por una temporada, un traspaso que se vio facilitado, en parte, por una reducción significativa del salario de Onana en el United tras quedarse fuera de la clasificación europea para la campaña 2025-26.

Pero con el equipo de Michael Carrick tercero en la tabla de la Premier League y en camino de clasificarse para la Liga de Campeones, el salario de Onana volverá a su nivel original.

Fuentes han informado a ESPN de que en el United existe la preocupación de que este aumento dificulte generar interés por el jugador de 29 años durante el verano, ya que el club busca equilibrar sus cuentas mientras estudia la posibilidad de traspasarlo.







