La convocatoria de Neymar para la selección brasileña no estaba asegurada hasta una videollamada decisiva el jueves pasado.

Según Globo, Ancelotti, junto con el director técnico Rodrigo Caetano, habló con el jugador de 34 años para explicarle la nueva realidad del equipo. El italiano dejó claro que su era como protagonista intocable había terminado.

Le comunicó que ya no portaría el brazalete de capitán ni tendría titularidad asegurada, pues el técnico ya tiene un once inicial en mente y, por ahora, el delantero no está en él.

También se le presentó un estricto código de conducta que recomienda reducir su actividad en redes sociales para mantener el foco en el torneo.