Rui Costa y la directiva del Benfica actúan ante los rumores de fichajes. Según «Record», el presidente ya ofreció a Mourinho una propuesta formal de renovación. Las Águilas quieren mantener al técnico y asegurar la continuidad del proyecto.

Aunque Madrid le atrae, el Benfica confía en que sus mejores condiciones le convenzan para que se quede en Portugal. La decisión es suya y, de momento, mantiene el silencio mientras el mercado de fichajes se acerca.