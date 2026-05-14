Getty
Traducido por
Se ha revelado la elevada indemnización que el Real Madrid deberá pagar al Benfica si se activa la cláusula de rescisión del contrato de José Mourinho
El coste de volver a fichar a Mourinho
Según el diario «Record», si Mourinho deja el Estadio da Luz, el Real Madrid deberá indemnizar al Benfica con casi 7 millones de euros. Esa cifra se pactó como garantía para el club lisboeta ante un posible fichaje por su exequipo. La cláusula solo está vigente durante un plazo muy concreto. Deberá pagarse si alguna de las partes rescinde el contrato en los 10 días siguientes al último partido de la temporada.
- Getty
El Benfica lucha por retener a su jugador
Rui Costa y la directiva del Benfica actúan ante los rumores de fichajes. Según «Record», el presidente ya ofreció a Mourinho una propuesta formal de renovación. Las Águilas quieren mantener al técnico y asegurar la continuidad del proyecto.
Aunque Madrid le atrae, el Benfica confía en que sus mejores condiciones le convenzan para que se quede en Portugal. La decisión es suya y, de momento, mantiene el silencio mientras el mercado de fichajes se acerca.
Florentino Pérez sigue sin pronunciarse
Ante los rumores, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pidió a la junta electoral iniciar nuevas elecciones. Tras una temporada decepcionante, busca retener el control del club sin confirmar un cambio de entrenador.
Preguntado por un posible regreso de Mourinho, respondió: «Aún no estamos en esa fase; nuestro foco es que el Real Madrid pertenezca a sus socios. No hablaré de entrenadores ni jugadores; me presento para devolver el club a sus socios».
- Getty Images Sport
Planificación de la sucesión en el Luz
Mientras el Benfica espera la respuesta de Mourinho, ya busca posibles sustitutos por si se confirma su fichaje por el Madrid. El entrenador del Fulham, Marco Silva, es el principal candidato para tomar las riendas en Lisboa si hay una vacante. Su trabajo en la Premier League ha llamado la atención de la directiva del Benfica, que lo ve capaz de mantener la competitividad del club.