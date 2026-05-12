Se ha revelado el sueldo de Lionel Messi en el Inter de Miami: el ganador de la MLS Cup gana más del doble que Son Heung-min, ex estrella del Tottenham que juega en el LAFC

Las nuevas cifras de salarios garantizados de la Major League Soccer confirman que Messi sigue siendo el futbolista mejor pagado de la historia de la liga.

El capitán del Inter de Miami, campeón de la MLS Cup y ganador de la Bota de Oro y el MVP la temporada pasada, cobra un salario anual que eclipsa al del resto de la liga.

A su salario base se suman varios patrocinios, y aun así las cifras garantizadas, publicadas por la Asociación de Jugadores de la MLS, muestran la enorme brecha que lo separa del resto de los jugadores designados.