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¿Se ha quedado fuera de la carrera por el puesto en el Manchester United por sus propias declaraciones? El técnico saliente del Crystal Palace lanza una advertencia sobre el «trampolín»
Glasner consiguió el primer título de la historia del Crystal Palace
La reputación de Glasner se disparó durante su etapa en el fútbol alemán con el Wolfsburgo y el Eintracht de Fráncfort, con el que saboreó la gloria de la Europa League en 2022. En febrero de 2024, fue fichado por un equipo inglés.
El técnico de 51 años mantuvo su trayectoria ascendente al conseguir el primer gran título con el Palace, tras dar la sorpresa al derrotar al Manchester City en la final de la FA Cup de 2025. Las Águilas vencieron posteriormente al Liverpool en la Community Shield y se clasificaron para la competición continental.
Esta temporada han disfrutado de una buena racha que les ha llevado hasta los cuartos de final de la Conference League, pero el éxito final allí no será suficiente para mantener a Glasner en el sur de Londres. Ya ha anunciado que buscará un nuevo comienzo cuando expire su contrato actual en verano.
En un momento dado se sugirió que Glasner podría ser el próximo entrenador permanente del Manchester United, que por ahora trabaja bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick. Sin embargo, se considera que ha perdido terreno en esa lista de candidatos.
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¿Sigue siendo Glasner una opción para el puesto de entrenador titular del Manchester United?
El exdelantero del Crystal Palace, Morrison —en declaraciones a GOAL a través de Freebets.com, la página web de ofertas de apuestas para el Mundial—, respondió a la pregunta de si Glasner necesitará otro trampolín antes de ponerse al frente de un club de auténtica élite: «Sí, ahora mismo sí. Va a tener que terminar bien la temporada y, con suerte, llevar al Palace a la Europa Conference League.
«Su cotización estaba por las nubes, pero con todo lo que ha pasado y las cosas que ha dicho en los medios, otros clubes lo verán y pensarán: ¿de verdad queremos a alguien así en nuestro club?
«Pero el trabajo que ha hecho en el Palace ha sido brillante. Sin embargo, a veces solo te juzgan por lo último que has hecho. Seguro que conseguirá un trabajo en Europa. Pero, por ahora, creo que, dependiendo de cómo terminen la temporada —y de si consiguen ganar la Europa Conference League—, su cotización volverá a subir y habrá muchos clubes interesados en fichar a Glasner. Sin duda alguna».
Cómo Glasner enfadó a la directiva y a la afición del Palace
Glasner criticó a la directiva del Palace tras ver cómo Eberechi Eze era vendido al Arsenal en el verano de 2025, mientras que apenas se incorporaban nuevos fichajes de garantías. Dijo, refiriéndose a que el capitán del club, Marc Guehi, solo se mantuvo en la plantilla hasta enero antes de fichar por el Manchester City al expirar su contrato: «Si juegas en competiciones europeas por primera vez en tu historia, debes invertir y no ahorrar. Todo estaba bastante claro y no dije nada, pero hoy creo que también es hora de hablar de ello: en verano perdimos la oportunidad de hacer una temporada aún mejor».
Glasner enfureció a los seguidores de los Eagles al lanzarles una pullita para que «se mantuvieran humildes». Fue objeto de burlas desde las gradas durante un empate en la Conference League contra el Zrinjski Mostar. El austriaco respondió diciendo: «Siempre he dicho que lo más importante es mantenerse humilde y lo mismo vale para los aficionados. Nunca olvidéis de dónde venís. Creo que algunos de los que son tan críticos no son tan humildes y se olvidan de dónde vienen, y eso se paga caro».
Durante la victoria del Palace sobre el Wolves en Selhurst Park el 22 de febrero, se desplegó una pancarta en la que se leía «Faltas de respeto a los aficionados: Glasner está acabado». Entre los aficionados descontentos también resonaron cánticos de «1-0 para los chicos humildes».
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El contrato de Glasner en Selhurst Park expirará este verano
Desde entonces no se ha producido ningún cambio en el banquillo, ya que el Palace está dispuesto a dejar que Glasner cumpla su contrato hasta el final, pero aún está por ver qué les depara el futuro a corto y largo plazo a ambas partes, que pretenden aprovechar los recientes triunfos como trampolín y base para seguir creciendo.