¿Se ha quedado fuera de la carrera por el puesto en el Manchester United por sus propias declaraciones? El técnico saliente del Crystal Palace lanza una advertencia sobre el «trampolín»

La reputación de Glasner se disparó durante su etapa en el fútbol alemán con el Wolfsburgo y el Eintracht de Fráncfort, con el que saboreó la gloria de la Europa League en 2022. En febrero de 2024, fue fichado por un equipo inglés.

El técnico de 51 años mantuvo su trayectoria ascendente al conseguir el primer gran título con el Palace, tras dar la sorpresa al derrotar al Manchester City en la final de la FA Cup de 2025. Las Águilas vencieron posteriormente al Liverpool en la Community Shield y se clasificaron para la competición continental.

Esta temporada han disfrutado de una buena racha que les ha llevado hasta los cuartos de final de la Conference League, pero el éxito final allí no será suficiente para mantener a Glasner en el sur de Londres. Ya ha anunciado que buscará un nuevo comienzo cuando expire su contrato actual en verano.

En un momento dado se sugirió que Glasner podría ser el próximo entrenador permanente del Manchester United, que por ahora trabaja bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick. Sin embargo, se considera que ha perdido terreno en esa lista de candidatos.