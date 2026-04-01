Según un artículo publicado en el diario *Bild*, el internacional alemán habría aprovechado la caótica situación generada por la destitución del director deportivo Sebastian Kehl para ejercer una mayor presión sobre los responsables del Borussia Dortmund.
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¿Se ha presionado deliberadamente al BVB? Al parecer, dos grandes clubes ven una nueva oportunidad en Nico Schlotterbeck
Según estas informaciones, el objetivo de Schlotterbeck sería ajustar las condiciones del contrato a su favor y renegociar el salario y la cláusula de rescisión. Hasta ahora se hablaba de un salario anual de 14 millones de euros y de una cláusula de rescisión de 60 millones de euros que entraría en vigor en 2027.
Entretanto, el jugador de 26 años se está planteando seriamente una opción de salida tras el Mundial. En caso de que la selección alemana tenga un buen torneo, Schlotterbeck querría tener la posibilidad de abandonar el BVB ya este verano y fichar por otro club.
Además, se afirma que, debido a la nueva y confusa situación, el Manchester United y el Liverpool FC se estarían replanteando su fichaje. Ambos clubes ingleses estarían preparados en caso de que el Dortmund y Schlotterbeck no lograran ponerse de acuerdo para continuar su colaboración.
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Schlotterbeck llama la atención con sus declaraciones sobre el contrato
Tras la victoria por 2-1 de la selección alemana el lunes por la noche contra Ghana, Schlotterbeck había desmentido rotundamente los rumores sobre un acuerdo en las negociaciones contractuales con los amarillos y negros, lo que había dado pie a nuevas especulaciones.
«Que la firma esté a punto de producirse, lamentablemente aún no hemos llegado a ese punto. Por eso tengo que abordar el tema. Sinceramente, tengo que desmentirlo rotundamente. He negociado durante mucho tiempo con Sebastian (Kehl, nota del editor), que ya no está aquí. Probablemente habría tomado una decisión en las próximas semanas. Ahora la situación ha cambiado un poco, así que tengo que analizarlo», explicó el jugador de 26 años.
En el BVB se sospecha internamente que Schlotterbeck está utilizando la referencia al cambio de Book a Kehl para ganarse algo más de tiempo para reflexionar. Además, no habría planes por parte del club de retirar la oferta, ya que las cosas aún se mueven dentro del plazo acordado.
BVB - Calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha
Partido
4 de abril, 18:30 h
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15:30 h
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15:30 h
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)