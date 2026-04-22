«Se ha perdido el amor por el deporte»: una jugadora de la selección nacional advierte sobre el fútbol masculino como modelo a seguir

«A menudo solo se habla de cláusulas de rescisión y salarios exorbitantes. En el fútbol femenino no debemos caer en esa trampa», declaró la jugadora de 35 años a la revista 11 Freunde.

Popp añade: «¿Tengo que hacerme multimillonaria con el fútbol?». Cada cual debería preguntarse «cuál es la verdadera importancia del deporte», afirma la jugadora del Wolfsburgo, que este verano fichará por el Borussia Dortmund de tercera división.