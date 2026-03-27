¿Se ha deteriorado la relación de Trent Alexander-Arnold con el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel? Se desvela la verdad tras la enigmática publicación en Instagram de la estrella del Real Madrid tras su exclusión de la convocatoria

En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido amistoso de Inglaterra contra Uruguay, Tuchel salió al paso para acallar los rumores sobre una supuesta ruptura en su relación con el jugador de 27 años tras su reciente exclusión de la convocatoria. Aunque reconoció la frustración que suscitó la publicación del defensa en las redes sociales con un «Bueno, es comprensible», Tuchel confirmó que ambos habían hablado directamente. «Sé que se arma un revuelo cuando se deja fuera a un jugador como Trent», admitió el seleccionador de Inglaterra. «Hablamos por teléfono. Intenté explicarle la situación, pero tiene que aceptarla. Es una decisión muy difícil la que tomamos. No hay duda de su talento, pero fue una decisión deportiva. Quizá, hasta cierto punto, injusta, pero estas decisiones hay que tomarlas».