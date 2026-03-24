¡Se ha convertido en un pozo sin fondo! El FC Bayern parece que va a eliminar los vestigios de la era Ancelotti

Como demuestran las fotos, el lunes una delegación de alto nivel del FC Bayern, provista de planos de construcción impresos, inspeccionó el lugar. Entre ellos se encontraban el presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen; el director deportivo, Christoph Freund; el encargado del mantenimiento del campo, Peter Sauer; el responsable de instalaciones, Sebastian Faforke, y el director del Allianz Arena, Jürgen Muth, quien actúa en el FC Bayern como enlace entre arquitectos, empresas constructoras y proveedores de servicios. Al igual que el resto de campos, parece que la nueva superficie de juego también estará rodeada por una valla de un metro de altura.

Es posible que esta adaptación sea solo el preludio de una remodelación más amplia que se lleva planeando desde hace bastante tiempo. Dreesen anunció en 2024 en un comunicado de prensa: «Un nuevo centro de alto rendimiento es un elemento fundamental para que el FC Bayern pueda seguir convenciendo a jugadores internacionales y mantenerse competitivo al más alto nivel». ElMünchner Merkur/tz informó en diciembre de que ya se había obtenido una autorización previa para ello. Se prevé que la construcción dure tres años y cueste alrededor de 100 millones de euros; las obras podrían comenzar ya en 2026.