Según The Athletic, el Bayern de Múnich quiere fichar a Yan Diomande, del RB Leipzig, para el próximo verano. Pero, como el traspaso sería muy caro, Anthony Gordon, del Newcastle United, es ahora la opción preferida.
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¿Se frustrará el fichaje de Anthony Gordon por el Bayern de Múnich? El campeón de la Bundesliga busca otro gran objetivo
El interés por Gordon sigue vivo
Sky y otros medios ya habían informado de que Gordon era el «principal objetivo» del Bayern. Ahora, el interés del club alemán, récord de títulos, por el internacional inglés se considera fundado y concreto. Aunque Diomande sigue siendo el «objetivo preferido», The Athletic añade que Gordon goza de gran prestigio en la Säbener Straße, donde los responsables creen que pueden cerrar su fichaje.
El Bayern ya ha hablado con el jugador, aunque aún no ha contactado con el Newcastle. El clubinglés espera que su traspaso sea el segundo más caro de su historia, por detrás de los 145 millones que el Liverpool pagó por Alexander Isak.
Aunque es poco probable que el propio Gordon alcance esa cifra récord, se dice que los Magpies piden un mínimo de 80 millones de euros por el versátil delantero, cuyo contrato se extiende hasta 2030. La disposición del club a vender a su máximo goleador se debe a la necesidad de recaudar fondos y cumplir con la normativa del Juego Limpio Financiero.
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La carrera por fichar a Diomande por 100 millones de euros
Gordon, fichaje de primer nivel codiciado por el Bayern, puede competir con Luis Díaz en la banda izquierda, apoyar a Harry Kane en la delantera o jugar de mediapunta por detrás de Serge Gnabry y Jamal Musiala.
Esta polivalencia le otorga una ligera ventaja sobre Diomande, quien ha brillado en su primera temporada en la Bundesliga con el Leipzig, aunque se desempeña sobre todo como extremo. El marfileño de 19 años ha marcado 13 goles y dado nueve asistencias en 33 partidos oficiales, cifras que han alertado a toda Europa.
Según Bild, su agencia, Roc Nation, ya se ha reunido con el París Saint-Germain y el Liverpool. El Leipzig lo valora en al menos 100 millones de euros y podría venderlo este verano, pero buscaría dejarlo cedido una temporada más.
Sin embargo, el director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, asegura que una venta el próximo verano es imposible: «Si yo fuera director deportivo, no vendería a este joven que ni siquiera ha completado una temporada con nosotros. No importa el precio. Puede seguir creciendo, porque aún es muy joven y sin duda se revalorizará», declaró el viernes en Sky.
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El Bayern, gran favorito para fichar a Gordon
Si el Bayern no ficha a Diomande este verano, podrá firmar a Gordon, más asequible. Según The Telegraph, el Newcastle cree que Gordon quiere marcharse en busca de un nuevo reto. Además, la ausencia de Europa del equipo inglés beneficia al club alemán.
El jugador habría seguido de cerca la rápida adaptación de Michael Olise al club y ahora ve su posible traspaso a Múnich como el «siguiente paso lógico» en su carrera, según el experto en fichajes Sacha Tavolieri.
Yan Diomande vs. Anthony Gordon
Jugadores Partidos (2025-26) Goles Asistencias Minutos jugados Yan Diomande 33 13 9 2.464 Anthony Gordon 46 17 5 2.869 minutos