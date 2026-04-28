Sky y otros medios ya habían informado de que Gordon era el «principal objetivo» del Bayern. Ahora, el interés del club alemán, récord de títulos, por el internacional inglés se considera fundado y concreto. Aunque Diomande sigue siendo el «objetivo preferido», The Athletic añade que Gordon goza de gran prestigio en la Säbener Straße, donde los responsables creen que pueden cerrar su fichaje.

El Bayern ya ha hablado con el jugador, aunque aún no ha contactado con el Newcastle. El club inglés espera que su traspaso sea el segundo más caro de su historia, por detrás de los 145 millones que el Liverpool pagó por Alexander Isak.

Aunque es poco probable que el propio Gordon alcance esa cifra récord, se dice que los Magpies piden un mínimo de 80 millones de euros por el versátil delantero, cuyo contrato se extiende hasta 2030. La disposición del club a vender a su máximo goleador se debe a la necesidad de recaudar fondos y cumplir con la normativa del Juego Limpio Financiero.