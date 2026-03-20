¡Christoph Freund anuncia de repente un nuevo plazo! La decisión sobre la continuidad de Manuel Neuer en el FC Bayern parece que se va a alargar más de lo previsto

«Veremos qué nos depara abril y principios de mayo, cuando vuelva a la portería, cómo se siente entonces, también en los partidos de la liga inglesa». Entonces, Neuer «se pondrá en contacto con nosotros» y «mantendremos conversaciones juntos para ver qué rumbo tomar». Lo importante es «lo que le dicte su instinto».

A principios de año, durante una visita a un club de aficionados, Neuer aún había subrayado que veía «con buenos ojos» la renovación de su contrato y que «tomaría una decisión definitiva» a finales de marzo o principios de abril. En estos momentos, parece totalmente incierto si Neuer continuará su carrera, lo que probablemente también tenga que ver con sus persistentes problemas de salud.