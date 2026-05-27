A sus 41 años, Ronaldo se prepara para su sexto Mundial y muchos se preguntan cuánto más podrá mantener su nivel. La mayoría de los jugadores ya habría pensado en retirarse, pero la estrella del Al-Nassr sigue brillando: marcó 30 goles en 37 partidos y llevó a su equipo al título de la Liga Profesional de Arabia Saudí.

Su excompañero en el Manchester United, Djemba-Djemba, afirma que el cinco veces ganador del Balón de Oro no piensa bajar el ritmo. «Creo sinceramente que Cristiano Ronaldo puede jugar hasta los 44 o 45 años. No me sorprende, lo conocí con 17 años», declaró a BetVictor.







